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За два роки існування ВАКС отримав майже 1 млрд гривень у якості застав

З них 65,6 млн гривень спрямовані до держбюджету.

За два роки існування ВАКС отримав майже 1 млрд гривень у якості застав
Фото: Lb.ua

За два роки існування Вищий антикорупційний суд отримав майже 1 млрд гривень застав.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Зазначається, що в ВАКС надійшло 999 514 400 гривень в якості застави як запобіжного заходу. З них 65 657 420 гривень спрямовані до держбюджету.

Заставодавцям наразі повенули 119 487 856 гривень, а залишок коштів на рахунку, відкритому для операцій із заставами,  - 814 369 124 гривень.

Нагадаємо, ВАКС почав роботу 5 вересня 2019 року. Усі корупційні кримінальні провадження - і нові, і ті, що вже слухалися в інших судах - були передані у ВАКС. Також суд розглядає клопотання Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Першого ж дня у ВАКС було затверджено і спрямовано перший обвинувальний акт -  стосовно колишнього першого заступника генерального директора Державного науково-дослідного і проєктного Інституту титану (Андрія Рачкова, - ред.). Також за перший день роботи Антикорсуд  отримав 14 клопотань від НАБУ та САП.

У червні 2020 року ВАКС виніс перший вирок з ув'язненням і засудив депутата Київради Олександра Мефодія до п'яти років позбавлення волі.

А 28 січня 2021 року Апеляційна палата ВАКС винесла перший виправдувальний вирок  і визнала, що звинувачення НАБУ та САП відносно екс-гендиректора ООО "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимира Сивака є безпідставними.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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