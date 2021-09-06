За два роки існування ВАКС отримав майже 1 млрд гривень у якості застав

З них 65,6 млн гривень спрямовані до держбюджету.

За два роки існування Вищий антикорупційний суд отримав майже 1 млрд гривень застав.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Зазначається, що в ВАКС надійшло 999 514 400 гривень в якості застави як запобіжного заходу. З них 65 657 420 гривень спрямовані до держбюджету.

Заставодавцям наразі повенули 119 487 856 гривень, а залишок коштів на рахунку, відкритому для операцій із заставами, - 814 369 124 гривень.

Нагадаємо, ВАКС почав роботу 5 вересня 2019 року. Усі корупційні кримінальні провадження - і нові, і ті, що вже слухалися в інших судах - були передані у ВАКС. Також суд розглядає клопотання Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Першого ж дня у ВАКС було затверджено і спрямовано перший обвинувальний акт - стосовно колишнього першого заступника генерального директора Державного науково-дослідного і проєктного Інституту титану (Андрія Рачкова, - ред.). Також за перший день роботи Антикорсуд отримав 14 клопотань від НАБУ та САП.

У червні 2020 року ВАКС виніс перший вирок з ув'язненням і засудив депутата Київради Олександра Мефодія до п'яти років позбавлення волі.

А 28 січня 2021 року Апеляційна палата ВАКС винесла перший виправдувальний вирок і визнала, що звинувачення НАБУ та САП відносно екс-гендиректора ООО "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимира Сивака є безпідставними.