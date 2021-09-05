СБУ викрила незаконний продаж “зеленої електроенергії”, збитки склали понад 40 млн грн

Підприємець обладнав сонячну електростанцію, але зареєстрував її як 100 окремих домогосподарств.

Служба безпеки України викрила механізм розкрадання коштів при виробництві “зеленої електроенергії” в Черкаській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Місцевий підприємець обладнав власну сонячну електростанцію, але зареєстрував її як 100 окремих домогосподарств. Це дозволило йому продавати електроенергію без отримання ліцензії і за спрощеною процедурою.

За інформацією слідства, зловмисник організував протиправний механізм у 2019 році. Він скористався нормою у законодавстві, яка дозволяє кожному громадянину виробляти власну “зелену” електроенергію і продавати її державі. Проте приватне домогосподарство не може мати потужність понад 30 кВт. Якщо потужність вище – треба оформлювати додаткові дозволи, проходити перевірки і отримувати платню за іншим тарифом.

“При цьому електрогенеруючі установки, що належать вказаній особі, розміщені на земельних ділянках, де відсутні житлові чи інші будівлі, що суперечить вимогам нормативних актів у сфері енергетики і свідчить про використання такого об’єкту в промислових масштабах під видом великої кількості приватних домогосподарств”, – йдеться у повідомленні.

Така схема дозволила без отримання ліцензії, за спрощеною процедурою протягом 2019-2020 років отримувати кошти за “зеленим” тарифом.

За оцінками фахівців, сума збитків від такої діяльності може становити близько 40 млн грн.

Крім того, як встановили співробітники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зазначена ситуація негативно позначається на стабільності роботи енергосистеми України, а також погіршує якість постачання електроенергії споживачам області.

“Спільними діями СБУ та НКРЕКП забезпечено припинення розрахунків за вироблену електричну енергію на суму близько 1,5 млн грн щомісячно. Наразі вживаються заходи, у тому числі у межах зареєстрованого за вказаним фактом кримінального провадження, щодо притягнення до відповідальності причетних осіб”, – додали у СБУ.

Нагадаємо, у березні Головне слідче управління Національної поліції викрило схему заволодіння коштами ДП "Енергоринок" на 300 млн гривень. За версією слідчих, посадові особи неназваної компанії ввели в оману Нацкомісію з регулювання енергетики та отримали "зелений тариф" на пусковий комплекс сонячної електростанції, який ще не було побудовано.