​Міненерго запропонувало створити нового учасника ринку електроенергії

Міністерство енергетики розробило законопроєкт, який регулюватиме створення в Україні мережі систем накопичення енергії (energy storage).

На сайті відомства повідомляється, що цей проєкт, зокрема, передбачає введення нового учасника ринку електричної енергії - оператора системи накопичення енергії - та прописує його права й обов’язки.

Пропонується запровадити ліцензування діяльності з накопичення енергії, заборонити обленерго займатися нею, встановити вимоги до використання батарей виробниками електроенергії тощо.

"Накопичувачі енергії – одна з перспективних технологій, що дозволить підвищити гнучкість ОЕС України. Такі акумулятори можна використовувати для підтримання частоти (первинне регулювання) та перенесення потужності з періоду її профіциту в періоди її дефіциту (вторинне, третинне регулювання)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у 2019 році "Укренерго" підписало меморандум з ЄБРР про створення в Україні мережі сховищ електроенергії на 220 МВт.

Перед тим "Укренерго" заявила, що в Україні до 2025 року необхідно збудувати 2,5 ГВт високоманеврених потужностей, які призначені для врівноваження денного графіка навантаження енергосистеми. Компанія пропонувала з метою ліквідації загрози розбалансування побудувати газопоршневі електростанції і накопичувачі енергії (energy storage).