Вирок у справі MH17 запланували на кінець 2022 року

Суд у Нідерландах, що розглядає справу MH17, планує оголосити вирок обвинуваченим наприкінці 2022 року.

Про це сказав головуючий суддя Гендрік Стейнгаус, пише "Інтерфакс-Україна".

"Рішення не буде винесено в червні 2022 року. Як довго це займе, поки що невідомо, тому суд зарезервував три дати: 22 вересня, якщо не буде готове, то 17 листопада або ж 15 грудня 2022 року", - сказав Стайнгаус.

Найближчі три тижні суд заслуховуватиме родичів жертв авіакатастрофи.

В Нідерландах право говорити родичам у судових засіданнях існує з 2005 року. "Заяви такого роду допомагають оцінити наслідки таких подій. Ми не лише обговорюємо наслідки події, але й їхнє бачення подій як таких", - пояснив він.

Як повідомляє Reuters, родичі, що виступали першими, в основному звинувачували Росію.

"Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаєм, що вони брешуть", - процитувала Солженіцина у своєму виступі Ріа ван дер Стін, яка у катастрофі МН17 втратила батька та мачуху.

Австралійка Ванесса Різк також вказала на президента Росії Володимира Путіна та його режим як на частину "політичного кошмару", що призвів до авіакатастрофи.

Нагадаємо, в Нідерландах заочно судять росіян Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубінського (Хмурого), Олега Пулатова (Гюрзу) і українця Олександра Харченка (Крота). Їх звинувачують в організації доставки протиповітряної установки "Бук", якою збили MH17, з Росії, перевезення її територією, що контролювалася бойовиками "ДНР", і евакуації назад у Росію.

Суд почав розглядати справу про катастрофу "Боїнга", збитого в небі над Донбасом у 2014 році, на початку березня. Слухання проходять в особливо охоронюваному судовому комплексі "Схіпсхол" недалеко від однойменного міжнародного аеропорту Амстердама.