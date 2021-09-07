Суддя з Броварів, засуджена до 6 років за хабар, пішла у відставку

Вирок поки що не набрав законної сили.

Вища рада правосуддя на своєму засіданні 7 вересня звільнила з посади суддю Броварського міськрайонного суду Київської області Ганну Білик.

На сайті ВРП повідомляється, що рішення ухвалене у зв’язку із досягненням нею 65-річного віку, поданням заяви про відставку та наявністю стажу роботи на посаді судді більше двадцяти років.

3 червня Вищий антикорупційний суд визнав Білик винною у хабарництві (ч.3 ст.368 Кримінального кодексу) та засудив її до 6 років позбавлення волі.

Вирок поки що не набрав законної сили.

ВРП заявила, що відповідно до статті 145 закону України "Про судоустрій і статус суддів" відставка судді, яка надає право на вихідну допомогу в розмірі 3 місячних суддівських винагород та велику пенсію, припиняється в разі набрання законної сили обвинувальним вироком за вчинення умисного злочину.

З початку 2021 року в Україні звільнилося 118 суддів, ще сімох було звільнено за особливими обставинами.