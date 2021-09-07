На Черкащині палав гуртожиток Уманського університету садівництва

Фото: ДСНС Фото з місця події

В Умані, на Черкащині, рятувальники ліквідували пожежу в кімнаті чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"7 вересня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Умань в кімнаті на першому поверсі чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Загоряння ліквідували на площі 30 квадратних метрів.

Вогнеборці за допомогою пожежних автодрабин евакуювали 20 осіб. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 28 осіб та 7 одиниць техніки.

Нагадаємо, 3 вересня у Печерському районі столиці у костелі Св. Миколая в органному залі виникла пожежа.