На Черкащині палав гуртожиток Уманського університету садівництва

В Умані, на Черкащині, рятувальники ліквідували пожежу в кімнаті чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"7 вересня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Умань в кімнаті на першому поверсі чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
Загоряння ліквідували на площі 30 квадратних метрів.
Вогнеборці за допомогою пожежних автодрабин евакуювали 20 осіб. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 28 осіб та 7 одиниць техніки.
Нагадаємо, 3 вересня у Печерському районі столиці у костелі Св. Миколая в органному залі виникла пожежа.