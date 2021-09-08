Рада проголосувала в першому читанні за осучаснення бібліотек

Верховна Рада на пленарному засіданні у середу проголосувала в першому читанні нову редакцію закону "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

Відповідні зміни передбачені законопроєктом №5002, який пропонує осучаснити чинний закон.

"Діючий нині Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» був прийнятий у 1995 році, а його нова редакція – у 2000 році, частина його норм вже є застарілими, суто декларативними і неможливими для реалізації та виконання", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Серед пропозицій законопроєкту - створення Національна електронна бібліотека як єдиного інформаційного ресурсу, де будуть представлені у відкритому доступі документи, що становлять культурне надбання українського народу.

Також у новій редакції мають з'явитися нові поняття, як бібліотечний пункт, електронний документі, національна бібліографія тощо, інша класифікація бібліотек за формами власності та призначенням

Запропоновано публічний механізм реорганізації чи ліквідації публічних бібліотек, що має убезпечити їх від хаотичного закриття та спрямований на недопущення обмеження прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Законопроєкт передбачає встановлення бібліотекарям додаткові надбавки за особливі умови праці, матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, грошову винагороду за сумлінну працю.