Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО
Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
Прохідний бар'єр у Раду зараз точно подолали б тільки чотири партії, - опитування
Прохідний бар'єр у Раду зараз точно подолали б тільки чотири партії, - опитування
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
Поліція розслідує зникнення $761 тис. депозиту Києво-Печерської Лаври
Поліція розслідує зникнення $761 тис. депозиту Києво-Печерської Лаври
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
ГоловнаКультура

Рада проголосувала в першому читанні за осучаснення бібліотек

Новий закон передбачатиме створення електронних книгосховищ.

Рада проголосувала в першому читанні за осучаснення бібліотек
Фото: Макс Требухов

Верховна Рада на пленарному засіданні у середу проголосувала в першому читанні нову редакцію закону "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

Відповідні зміни передбачені законопроєктом №5002, який пропонує осучаснити чинний закон.

"Діючий нині Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» був прийнятий у 1995 році, а його нова редакція – у 2000 році, частина його норм вже є застарілими, суто декларативними і неможливими для реалізації та виконання", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Серед пропозицій законопроєкту - створення Національна електронна бібліотека як єдиного інформаційного ресурсу, де будуть представлені у відкритому доступі документи, що становлять культурне надбання українського народу.

Також у новій редакції мають з'явитися нові поняття, як бібліотечний пункт, електронний документі, національна бібліографія тощо, інша класифікація бібліотек за формами власності та призначенням

Запропоновано публічний механізм реорганізації чи ліквідації публічних бібліотек, що має убезпечити їх від хаотичного закриття та спрямований на недопущення обмеження прав громадян на бібліотечне обслуговування.

Законопроєкт передбачає встановлення бібліотекарям додаткові надбавки за особливі умови праці, матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, грошову винагороду за сумлінну працю.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також