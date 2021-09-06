NAMU відкриває виставку сучасного мистецтва за 30 років незалежності

Проєкт «Тату, шолом тисне. Сучасне мистецтво з колекції NAMU» триватиме з 10 вересня по 28 листопада 2021 року.

З 10 вересня по 28 листопада 2021 року в Національному художньому музеї України триватиме виставковий проєкт «Тату, шолом тисне. Сучасне мистецтво з колекції NAMU». Виставка не лише вперше масштабно представить музейну збірку творів з другої половини 1980-х донині, а й розгляне художній процес останніх 30 років через оптику класичного музею.

Назву проекту «Тату, шолом тисне» взято з однойменного твору Олександра Гнилицького 1990 року, в якому художник зокрема тонко іронізує над спробами сучасних митців 1990-х болісно долати зв'язок із застарілою художньою традицією. Цей образ резонує з прагненням музею, досить традиційної інституції, сформувати колекцію сучасного мистецтва На цьому шляху музею доводиться долати безліч перешкод: від звичайної неготовності прийняти сучасне мистецтво поряд з класичним до зволікання владних структур із додатковими приміщеннями та ресурсами.

Виставка «Тату, шолом тисне» розгортатиметься у 5 залах, де буде представлено понад півсотні творів, серед яких як традиційні медіуми – живопис та графіка, так і відео-арт, фото й документація перформансів.

В експозиції можна простежити еволюцію взаємин музею із сучасним мистецьким процесом від ролі майданчика для презентації експериментів межі 1980-х – 1990-х до усвідомленого й цілеспрямованого колекціонування творів сучасного мистецтва і тісної співпраці з художньою спільнотою. В архівно-документальному залі вперше представлено огляд, впорядкування й аналіз історії музею в контексті руху сучасного мистецтва і його представлення на виставках 1990-х років.

Глядачі вперше матимуть змогу побачити громадську колекцію творів сучасного мистецтва, яка надійшла до Національного художнього музею України завдяки аукціону «Час меценатів» 2004 року. Ініційована «Фондом Мазоха» (Ігор Подольчак та Ігор Дюрич) акція об'єднала музейників, колекціонерів, бізнесменів, культурних діячів, художників і мистецтвознавців, які прагнули підтримати музей у створенні колекції сучасного. На виставці представлені твори Павла Макова, Олександра Гнилицького, Гліба Вишеславського, Іллі Чичкана, Віктора Марущенка, Олександра Глядєлова, Андрія Сагайдаковського, Юрія Соломка, Дмитра Дульфана, Ігоря Гусєва, Василя Цаголова та інших, які надійшли до музею завдяки «Часу меценатів».

В експозиції також будуть показані відібрані твори з колишньої корпоративної колекції АТ «Градобанк», яка після тривалих судових процесів у 2016 році увійшла до зібрання NAMU. Це полотна Олександра Ройтбурда, Юрія Соломка, Яни Бистрової, Валерії Трубіної, Тіберія Сільваші, Миколи Кривенка, Дмитра Кавсана, Сергія Панича, Марини Скугаревої, Олега Тістола, Арсена Савадова та ін.

У рамках виставки запланована широка паралельна програма, яка дозволить охопити не лише проблематику власне сучасного мистецтва та його колекціонування, а й ширше осмислення культурного контексту останніх 30-ти років. Серед заходів – кураторські екскурсії, артіст-токи, лекції та «прогулянки експозицією» із сучасними художниками.

Кураторська група: Оксана Баршинова, Тетяна Жмурко, Дарина Якимова, Анна Алієва, Катерина Цигикало.