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Одеський художній музей презентував роботу Романа Мініна, що перемогла на конкурсі OFAM WALL

Чотириметрове панно про шахтарів стало заголовною роботою оновленої колекції другого поверху музею.

Одеський художній музей презентував роботу Романа Мініна, що перемогла на конкурсі OFAM WALL
Фото: надано OFAM

В Одеському художньому музеї відбулася презентація нової роботи у експозиції — монументального панно «Руки вічності» Романа Мініна. Панно складається з 8 частин і було створене у 2019 році. 

Робота перемогла в конкурсі OFAM WALL, що проводився навесні цього року і став останнім проєктом, що встиг завершити за життя директор музею Олександр Ройтбурд. В конкурсі на створення нової роботи до експозиції Одеського художнього взяли участь 132 художники з усієї країни. Призовий фонд склав 180 тисяч гривень і був зібраний учасниками меценатської спільноти «Клуб Маразлі». 

«Руки вічності» встановили на стіні над сходами на другий поверх музею, де тепер міститься оновлена експозиція сучасного мистецтва «XX-XXI: від двадцятих до двадцятих» — ще один проєкт, який Ройтбурд встиг завершити за кілька тижнів до смерті. За концепцією конкурсу, робота-переможиця стане порталом до сучасності — адже на першому поверсі музею розміщено більш класичне мистецтво XVIII - початку XX століть. 

Окрім роботи Романа Мініна до п’ятірки найкращих у OFAM WALL увійшли проєкти Анни Миронової (Київ), Катерини Лібкінд (Київ), Степана Рябченка (Одеса) та Сергія Петлюка (Львів). 

Наразі Одеський художній розробляє ідеї для наступних конкурсів: музей прагне в такий спосіб розширити та зміцнити зв’язки між усіма учасниками української художньої сцени — авторами, кураторами та самою інституцією. OFAM WALL став першим успішним відкритим конкурсом в українській музейній практиці.

Роман Мінін народився 1981 року в Донецькій області, нині живе та працює в Харкові. Художник-монументаліст, працює у широкому спектрі технік — від стріт-арту до віртуальної реальності. Організатор творчого простору «Мінін Хаб» у Харкові.  Панно «Руки вічності» продовжує багаторічну роботу Романа Мініна з шахтарською тематикою. Виходець з Донбасу, Мінін створює власну «антологію шахтарського міфу»: він прагне переосмислити образ шахтаря і свого рідного регіону, поглибити його та наповнити новим змістом. Сама по собі фігура шахтаря для художника пов’язана з пошуком змісту та інформації: він вбачає її як архетипічну і пов’язує з такими сучасними реаліями, як постійний «майнінг» інформації. 

Роман Мінін. Панно «Руки вічності», 2019
Фото: надано OFAM
Роман Мінін. Панно «Руки вічності», 2019

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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