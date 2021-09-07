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У "Єврейській бібліотеці" будуть публікуватися перші переклади українською мовою кращих книг про Ізраїль і євреїв, – Ложкін

"Єврейська бібліотека" створена ЄКУ спільно з Євро-Азіатським Єврейським Конгресом, Фондом імені князів Острозьких та родиною Юрія Луценка і виходить у видавництві "Наш Формат"

Борис Ложкін
Борис Ложкін
Президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін повідомив про вихід першої книги в серії "Єврейська бібліотека", в якій будуть публікуватися вперше перекладені українською мовою твори про євреїв та Ізраїль, що стали світовими бестселерами. 

"Єврейська бібліотека" створена ЄКУ спільно з Євро-Азіатським Єврейським Конгресом, Фондом імені князів Острозьких та родиною Юрія Луценка і виходить у видавництві "Наш Формат". Про це Борис Ложкін написав у Facebook.

Першою книгою серії стала робота доктора Даніеля Гордіса "Ізраїль: Історія відродження нації". 2016 року ця книга була переможцем в номінації «Книга року» Національної єврейської книжкової премії, заснованої в США у 1944 році, і вже виходила англійською, японською, китайською, румунською та російською мовами. Український переклад у "Єврейській бібліотеці" видається вперше.

"Перші публікації українською мовою світових бестселерів про євреїв та Ізраїль – відмінна риса всієї серії «Єврейська бібліотека». Хоча євреїв і українців об'єднує більш ніж тисячолітня історія спільного існування, а Держава Ізраїль багато в чому є українською, в сучасній Україні з історією єврейського народу і його сьогоденням знайомі не всі. «Єврейська бібліотека» допоможе усунути багато з цих білих плям, розповідаючи про євреїв та Ізраїль українською мовою", – пише Ложкін.

Доктор Даніель Гордіс, старший віце-президент Shalem College і оглядач Jerusalem Post та Bloomberg View, є одним з найавторитетніших істориків сучасного Ізраїлю. У своїй книзі, за словами Ложкіна, Гордіс зміг "ємко і захоплююче викласти всі основні аспекти, що відіграють важливу роль у розумінні історії Ізраїлю – від зародження до сучасності".

Найближчим часом у "Єврейській бібліотеці" вийдуть й інші твори українською мовою, які продовжать знайомити українських читачів з історією, культурою і видатними представниками єврейського народу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що благодійний фонд Бориса Ложкіна та фонд "Таблеточки" провели спільну акцію зі збору коштів для лікування дітей з онкозахворюваннями. До мільйону гривень, зібраних в ході акції фондом "Таблеточки", фонд Бориса Ложкіна додав ще один мільйон.

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