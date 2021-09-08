Уперше за 30 років незалежності Україна представляє на міжнародному кінофорумі у Венеції відразу три фільми власного виробництва. Вчора, 7 вересня, на Венеціанському кінофестивалі відбулася світова прем'єра драми "Відблиск" українського режисера Валентина Васяновича.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

""Відблиск" Валентина Васяновича є другою в історії українського кіно стрічкою, яка бере участь в основному конкурсі Венеціанського кінофестивалю - вперше за 29 років після фільму "Чутливий міліціонер" Кіри Муратової (1992). Драма претендує на отримання головної нагороди фестивалю - "Золотого лева"", - сказано в повідомленні.

Сам режисер вважає "Відблиск" неофіційними приквелом "Атлантиди", яка в 2019 році отримала в Венеції історичну перемогу і стала кращим фільмом секції "Горизонти", другої за важливістю програми "Мостри".

Як раніше зазначив Валентин Васянович в ексклюзивному коментарі LB.ua, "Відблиск" має показати, що у 21 сторіччі під час військових дій ворог застосовує нелюдські тортури до військовополонених та створює концентраційні табори на захопленій території Україні.

"Фільм показує, наскільки важко людині, котра пройшла це пекло і повернулась додому вижити в мирному житті", - розповів режисер.

Кадр з фільму "Відблиск" Валентина Васяновича

Кадр з фільму "Відблиск" Валентина Васяновича

Кадр з фільму "Відблиск" Валентина Васяновича

Головний герой фільму - цивільний хірург із Дніпра, який іде добровольцем на фронт і потрапляє в полон. Після звільнення на нього чекає мирне життя, проте пережите переслідує його. Спілкування з колишньою дружиною та 12-річною донькою, котра також травмована через смерть близької людини на війні, дає йому надію на зцілення.

Головні ролі у фільмі виконали Роман Луцький, Ніка Мислицька, Надія Левченко, Андрій Римарук, Ігор Шульга. Також у фільмі зіграв Олександр Данилюк, позивний "Смайл" - відомий військовий хірург, який під час оточення в Дебальцевому зробив там понад 70 польових операцій.

До виробництва "Відблиску" було залучено знімальну команду, з якою режисер працював над "Атлантидою": художник-постановник Владлен Одуденко, кастинг-директор Тетяна Симон, звукорежисер Сергій Степанський, художник по костюмах Олег Гарманенко, художник по гриму - Анна Лукашенко та інші.

Продюсерами фільму виступили Валентин Васянович, Ія Мислицька, Володимир Яценко і Анна Соболевська. Виробництво здійснили кінопродакшн "ARSENAL FILMS" за участі "ForeFilms" та фінансової підтримки Державного агентства України з питань кіно. Міжнародним дистриб'ютором фільму є польська компанія New Europe Film Sales (Варшава).

Українську прем'єру та національний прокат стрічки заплановано на 2022 рік.

Нагадаємо, ще два українські фільми відібрали в другу за престижністю програму Венеції-2021 - стрічки "Носоріг" Олега Сенцова та "Цензорка" Петера Керекеша візьмуть участь у секції "Горизонти", в якій в 2019 році здобула перемогу "Атлантида" Васяновича.