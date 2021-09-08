​Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Абдуллаєва, який нещодавно переніс ковід, помістили в штрафний ізолятор

Омбудсман Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ з вимогою надати йому необхідну медичну допомогу, а також з’ясувати правомірність поміщення в ШІЗО.

Фігурант справи "Хізб ут-Тахрір" кримський татарин Теймур Абдуллаєв, незаконно засуджений російським окупаційним режимом у Криму, знову безпідставно поміщений у штрафний ізолятор.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Адміністрація «ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан» запроторила його в одиночну камеру в підвальному приміщенні з високою вологістю та антисанітарією", - зазначила вона.

Омбудсман наголосила, що стан здоров'я Абдуллаєва не дозволяє перебувати в таких умовах, адже він нещодавно перехворів на COVID-19, який спричинив ускладнення роботи серцево-судинної системи та нирок. На цьому фоні почастішали гіпертонічні кризи.

"Права кримського татарина систематично порушуються керівництвом установи, адже він безпідставно провів у штрафному ізоляторі рекордну кількість днів – 374! Такі дії прирівнюються до катувань та є прямим порушенням статей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - права на життя та отримання медичної допомоги", - заявила Денісова.

Вона звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою негайно відреагувати та забезпечити поновлення прав Абдуллаєва. Зокрема, привести умови тримання у відповідність до Мінімальних правил поводження з в’язнями, надати необхідну медичну допомогу, а також з’ясувати правомірність поміщення в ШІЗО.

"Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав Теймура Абдуллаєва, який незаконно утримується у російській колонії, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля та посилити тиск на країну-окупанта, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити", - додала Денісова.

Нагадаємо, у червні 2019 року п'ятеро кримських татар з групи сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" отримали від 12 до 17 років в'язниці. Зокрема, Теймура Абдуллаєва засудили до 17 років суворого режиму з обмеженням волі на термін 1 рік 6 місяців, Узеіра Абдуллаєва - 13 років.

Теймур Абдуллаєв улітку 2019 переніс інсульт у російському СІЗО.

"Хізб ут-Тахрір" - релігійний рух, заборонений у Росії як терористичний, але не заборонений в Україні. У 2016 році російська окупаційна влада почала переслідувати учасників "Хізб ут-Тахрір" у Криму, який є частиною України, але незаконно захоплений Росією. Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.