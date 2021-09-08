Програми також дозволяли збирати інформацію про дії користувачів у соцмережах та читати їхню електронну пошту.

Співробітники Служби безпеки припинили протиправну діяльністьоднієї з київських ІТ компаній, яка організувала незаконний продаж спеціалізованого програмного забезпечення для віддаленого отримання інформації з комп’ютерів та смартфонів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Програми дозволяли збирати та передавати інформацію про дії користувачів у меседжерах соціальних мереж "Вк", "Іnstagram", "Facebok", а також WhatsApp, Viber, TeLegram чи електронною поштою.

Зловмисники збували програмне забезпечення підприємствам приватного сектору - начебто для запобігання витоку службової інформації, а в подальшому планували його реалізацію також установам державного сектору.

Фото: ssu.gov.ua

За результатами експертиз, програмне забезпечення визнано "спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації".

Під час обшуків в офісному приміщенні ІТ компанії виявлено та вилучено чорнові записи, листування та документи із доказами протиправної діяльності.

Фото: ssu.gov.ua

Двом співробітникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у серпні СБУ заблокувала 43 кібератаки на українські органи влади.