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Працівників київської ІТ компанії викрили на торгівлі програмами для взлому месенджерів

Програми також дозволяли збирати інформацію про дії користувачів у соцмережах та читати їхню електронну пошту.

Працівників київської ІТ компанії викрили на торгівлі програмами для взлому месенджерів
Фото: ssu.gov.ua

Співробітники Служби безпеки припинили протиправну діяльністьоднієї з київських ІТ компаній, яка організувала незаконний продаж спеціалізованого програмного забезпечення для віддаленого отримання інформації з комп’ютерів та смартфонів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Програми дозволяли збирати та передавати інформацію про дії користувачів у меседжерах соціальних мереж "Вк", "Іnstagram", "Facebok", а також WhatsApp, Viber, TeLegram чи електронною поштою.

Зловмисники збували програмне забезпечення підприємствам приватного сектору - начебто для запобігання витоку службової інформації, а в подальшому планували його реалізацію також установам державного сектору.

Фото: ssu.gov.ua

За результатами експертиз, програмне забезпечення визнано "спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації".

Під час обшуків в офісному приміщенні ІТ компанії виявлено та вилучено чорнові записи, листування та документи із доказами протиправної діяльності.

Фото: ssu.gov.ua

Двом співробітникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у серпні СБУ заблокувала 43 кібератаки на українські органи влади.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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