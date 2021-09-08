Співробітники Служби безпеки припинили протиправну діяльністьоднієї з київських ІТ компаній, яка організувала незаконний продаж спеціалізованого програмного забезпечення для віддаленого отримання інформації з комп’ютерів та смартфонів.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Програми дозволяли збирати та передавати інформацію про дії користувачів у меседжерах соціальних мереж "Вк", "Іnstagram", "Facebok", а також WhatsApp, Viber, TeLegram чи електронною поштою.
Зловмисники збували програмне забезпечення підприємствам приватного сектору - начебто для запобігання витоку службової інформації, а в подальшому планували його реалізацію також установам державного сектору.
За результатами експертиз, програмне забезпечення визнано "спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації".
Під час обшуків в офісному приміщенні ІТ компанії виявлено та вилучено чорнові записи, листування та документи із доказами протиправної діяльності.
Двом співробітникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, у серпні СБУ заблокувала 43 кібератаки на українські органи влади.