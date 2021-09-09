У Парижі озброєне угрупування на 10 млн євро пограбувало ювелірний дім Bvlgari

У Парижі поліція затримала трьох озброєних підозрюваних у пограбуванні ювелірного магазину Bvlgari. Вони викрали коштовностей на 10 млн євро (понад 30 млн гривень).

Правоохоронці були змушені відкрити вогонь по авто підозрюваних, повідомляє CNN.

Пограбування трапилося у нещодавно відремонтованому бутіку на Вандомській площі в центрі Парижа. В ході злочину ніхто не постраждав.

Троє грабіжників втекли на машині, а ще четверо спільників – на скутерах. Після того, як поліція обстріляла машину, підозрювані почали тікати пішки. Їх заарештували.

"Це не перший випадок, коли Вандомська площа стає мішенню. Але вони були озброєні не пістолетами. Використання крупнокаліберної зброї, ризик такого роду трапляються рідко", – прокоментував пограбування офіцер поліції Нура Б.

Яку саме зброю використовували злочинці – не уточнюється.

У липні грабіжники викрали ювелірних виробів на майже 2 млн євро з магазину Chaumet неподалік Єлисейських полів. Викрадені предмети згодом знайшли, а підозрюваних заарештували.

Також у липні в Парижі вчнили напад на ювелірну крамницю Dinh Van.

Нагадаємо, в 2018 році в центрі Парижа пограбували ювелірний дім на 4,5 млн євро. Грабіжники вдерлися до крамниці з сокирами. Згодом паризькі поліцейські знайшли частину викрадених прикрас і коштовностей.

Виявити викрадене вдалося завдяки тому, що один із злочинців не втримав торбу з коштовностями і сокирами, коли його мопед збив пішохода під час утечі.