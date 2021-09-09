У Росії почалися спільні з Білоруссю військові навчання "Захід-2021"

Практичні маневри будуть відбуватися з 10 по 16 вересня.

У Росії в четвер, 9 вересня, стартували спільні з Білоруссю військові навчання "Захід-2021".

Церемонія відкриття навчань відбулася на військовому полігоні Муліно в Нижньогородській області Росії, йдеться на сайті Міноборони РФ.

Військові маневри будуть відбуватися з 10 по 16 вересня на дев'яти російських і п'яти білоруських полігонах, а також у акваторії Балтійського моря.

Планується задіяти до 200 тисяч військових, близько 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, у тому числі 290 танків, 240 гармат, реактивних систем залпового вогню та мінометів, а також до 15 кораблів.

Для порівняння, на цьогорічних українських навчаннях "Сі Бриз", які МЗС РФ називав "провокативною грою м'язами", було задіяно менше 5 тисяч військових, біля 30 кораблів, катерів та суден, понад 30 літаків і вертольотів.

Нагадаємо, що весною під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021" Росія почала нарощувати війська біля кордонів України. Існували побоювання ескалації бойових дій на Донбасі чи навіть повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Цього не сталося, але президент України Володимир Зеленський попереджав, що загроза ескалації не зникне щонайменше до кінця навчань "Захід-2021".