Данія першою в ЄС скасувала всі коронавірусні обмеження

Країна більше не вважає COVID-19 хворобою, що становить критичну загрозу.

Данія першою в Європейському Союзі скасувала всі карантинні обмеження, пов'язані з коронавірусною хворобою.

Уряд цієї країни в кінці серпня вирішив більше не класифікувати COVID-19 як хворобу, що становить критичну загрозу для суспільства.

Як повідомляє Politico, у зв'язку з цим скасовується обов'язковий "ковідний пропуск" для відвідування нічних клубів, ресторанів та спортивних клубів. Дітей більше не відправлятимуть на самоізоляцію після контакту з хворим на ковід. Люди можуть повертатися до офісів, школи так само працюватимуть в звичайному режимі.

Обов'язкове носіння масок у Данії скасували ще раніше - в першій половині серпня.

Нагадаємо, що Данія має один з найвищих у світі показник вакцинації. Повний курс щеплень пройшли 73,5% населення.

За весь час пандемії в Данії підтвердили 351 тисячу випадків коронавірусної хвороби, з яких 2,6 тис. призвели до смерті людини.