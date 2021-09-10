Польща дозволила українцям в'їзд з туристичною метою
Польща дозволила українцям в'їзд з туристичною метою
Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді, – джерела
Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді, – джерела
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
Депутати Гео Лерос та Микола Тищенко побилися в Раді
Депутати Гео Лерос та Микола Тищенко побилися в Раді
​Арахамія закликав відсторонити Тищенка та Лероса від засідань Ради за бійку
​Арахамія закликав відсторонити Тищенка та Лероса від засідань Ради за бійку
Чужа наука. Історії вчених, що поїхали з України
Чужа наука. Історії вчених, що поїхали з України
Представники Німеччини та РФ обговорили транзит газу через Україну після 2024 року
Представники Німеччини та РФ обговорили транзит газу через Україну після 2024 року
Голова Запорізької ОДА запропонував виставити Росії рахунок за зірваний медузами курортний сезон
Голова Запорізької ОДА запропонував виставити Росії рахунок за зірваний медузами курортний сезон
Яким був Молитовний сніданок 2021
Яким був Молитовний сніданок 2021
ГоловнаСвіт

Moderna розробляє комбіновану вакцину від COVID-19 і грипу

Вона поєднюватиме в собі бустерну дозу від COVID-19 та щеплення від грипу.

Moderna розробляє комбіновану вакцину від COVID-19 і грипу
Фото: EPA/UPG

Американська компанія Moderna працює над однодозовою вакциною, яка поєднує в собі бустерну дозу від COVID-19 та щеплення від грипу.

Про це повідомляє Reuters.

"Нашим пріоритетом номер один зараз є виведення на ринок вакцини проти респіраторних захворювань, яку ми плануємо тривалий час адаптувати та оновлювати", - сказав головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року в американському штаті Коннектикут розпочали щеплення вакциною виробництва фармацевтичної компанії Moderna.

Moderna оцінила вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, ефективність якої на третій стадії випробування склала 94,5%, у суму від 25 до 37 доларів. Для стабільності вакцини достатньо температури у 2-8 градусів Цельсія, а для зберігання до 6 місяців потрібна температура у -20.

У січні цього року європейське медичне агентство схвалило використання на території ЄС вакцини Moderna. Вона показала ефективність у 94,1% випадків.

У травні ВООЗ схвалила вакцину Moderna для екстреного застосування.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також