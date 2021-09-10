Moderna розробляє комбіновану вакцину від COVID-19 і грипу

Вона поєднюватиме в собі бустерну дозу від COVID-19 та щеплення від грипу.

Американська компанія Moderna працює над однодозовою вакциною, яка поєднує в собі бустерну дозу від COVID-19 та щеплення від грипу.

Про це повідомляє Reuters.

"Нашим пріоритетом номер один зараз є виведення на ринок вакцини проти респіраторних захворювань, яку ми плануємо тривалий час адаптувати та оновлювати", - сказав головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року в американському штаті Коннектикут розпочали щеплення вакциною виробництва фармацевтичної компанії Moderna.

Moderna оцінила вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, ефективність якої на третій стадії випробування склала 94,5%, у суму від 25 до 37 доларів. Для стабільності вакцини достатньо температури у 2-8 градусів Цельсія, а для зберігання до 6 місяців потрібна температура у -20.

У січні цього року європейське медичне агентство схвалило використання на території ЄС вакцини Moderna. Вона показала ефективність у 94,1% випадків.

У травні ВООЗ схвалила вакцину Moderna для екстреного застосування.