Другий день підряд в Україні виявили понад 3600 випадків COVID-19

Фото: EPA/UPG

У четвер, 9 вересня, в Україні зафіксували 3615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 1056 хворих, 76 осіб померло. Від ковіду вилікувались 1310 людей.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Найбільша кількість випадків прийшлася на Київ (406), Харківську (341), Львівську (292), Чернівецьку (235) та Одеську (235) області.

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2310554 3615 54251 76 2218873 1310 м. Київ 227132 406 5298 3 217929 229 Вінницька 73142 98 1734 2 70420 40 Волинська 63134 91 1210 0 61273 12 Дніпропетровська 140024 196 4723 7 133058 41 Донецька 94756 110 2507 2 90689 98 Житомирська 90523 112 1838 3 87596 23 Закарпатська 62765 22 1615 0 60733 10 Запорізька 107966 165 2515 4 103712 54 Івано-Франківська 88561 90 2139 6 85366 84 Київська 130335 162 2816 3 125990 73 Кіровоградська 21127 13 876 0 19986 21 Луганська 29371 109 1019 0 26953 57 Львівська 141482 292 3741 3 135200 43 Миколаївська 71388 69 1890 0 69042 43 Одеська 146100 233 3105 7 139661 46 Полтавська 79616 70 1892 2 76911 28 Рівненська 81056 110 1226 0 79000 24 Сумська 79943 78 1363 1 77829 53 Тернопільська 72304 147 1233 1 69884 67 Харківська 154126 341 3736 7 146932 95 Херсонська 38702 97 1246 11 35836 50 Хмельницька 91232 191 1943 7 88037 40 Черкаська 83465 99 1335 0 81300 16 Чернівецька 83264 235 1870 6 78872 43 Чернігівська 59040 79 1381 1 56664 20

Нагадаємо, що 8 версня в Україні було 3663 нових випадки ковіду. Це найбільший показник з травня.

З 17 червня на території України діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки, а практично єдиним карантинним обмеженням є необхідність носити маску в приміщеннях і транспорті.

З середини липня в Україні почалось поступове зростання захворюваності на ковід. За попередній тиждень було зареєстровано понад 13 тисяч нових випадків хвороби. Це на 37% більше, ніж тиждень тому.

Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні – менше 14% від загальної кількості населення.