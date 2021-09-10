Депутати Гео Лерос та Микола Тищенко побилися в Раді
Депутати Гео Лерос та Микола Тищенко побилися в Раді
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
Яким був Молитовний сніданок 2021
Яким був Молитовний сніданок 2021
Польща дозволила українцям в'їзд з туристичною метою
Польща дозволила українцям в'їзд з туристичною метою
​Арахамія закликав відсторонити Тищенка та Лероса від засідань Ради за бійку
​Арахамія закликав відсторонити Тищенка та Лероса від засідань Ради за бійку
Гравці збірних Польщі та Англії влаштували бійку під час матчу кваліфікації ЧС-2022
Гравці збірних Польщі та Англії влаштували бійку під час матчу кваліфікації ЧС-2022
Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді, – джерела
Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді, – джерела
Чужа наука. Історії вчених, що поїхали з України
Чужа наука. Історії вчених, що поїхали з України
Голова Запорізької ОДА запропонував виставити Росії рахунок за зірваний медузами курортний сезон
Голова Запорізької ОДА запропонував виставити Росії рахунок за зірваний медузами курортний сезон
ГоловнаСуспільствоЖиття

Другий день підряд в Україні виявили понад 3600 випадків COVID-19

1056 хворих попали в лікарні, 76 померли.

Фото: EPA/UPG

У четвер, 9 вересня, в Україні зафіксували 3615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 1056 хворих, 76 осіб померло. Від ковіду вилікувались 1310 людей.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Найбільша кількість випадків прийшлася на Київ (406), Харківську (341), Львівську (292), Чернівецьку (235) та Одеську (235) області. 

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
  всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 2310554 3615 54251 76 2218873 1310
м. Київ 227132 406 5298 3 217929 229
Вінницька 73142 98 1734 2 70420 40
Волинська 63134 91 1210 0 61273 12
Дніпропетровська 140024 196 4723 7 133058 41
Донецька 94756 110 2507 2 90689 98
Житомирська 90523 112 1838 3 87596 23
Закарпатська 62765 22 1615 0 60733 10
Запорізька 107966 165 2515 4 103712 54
Івано-Франківська 88561 90 2139 6 85366 84
Київська 130335 162 2816 3 125990 73
Кіровоградська 21127 13 876 0 19986 21
Луганська 29371 109 1019 0 26953 57
Львівська 141482 292 3741 3 135200 43
Миколаївська 71388 69 1890 0 69042 43
Одеська 146100 233 3105 7 139661 46
Полтавська 79616 70 1892 2 76911 28
Рівненська 81056 110 1226 0 79000 24
Сумська 79943 78 1363 1 77829 53
Тернопільська 72304 147 1233 1 69884 67
Харківська 154126 341 3736 7 146932 95
Херсонська 38702 97 1246 11 35836 50
Хмельницька 91232 191 1943 7 88037 40
Черкаська 83465 99 1335 0 81300 16
Чернівецька 83264 235 1870 6 78872 43
Чернігівська 59040 79 1381 1 56664 20

Нагадаємо, що 8 версня в Україні було 3663 нових випадки ковіду. Це найбільший показник з травня.

З 17 червня на території України діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки, а практично єдиним карантинним обмеженням є необхідність носити маску в приміщеннях і транспорті.

З середини липня в Україні почалось поступове зростання захворюваності на ковід. За попередній тиждень було зареєстровано понад 13 тисяч нових випадків хвороби. Це на 37% більше, ніж тиждень тому.

Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні – менше 14% від загальної кількості населення.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також