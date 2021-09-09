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На Харківщині під колесами потяга загинув 15-річний юнак

Трагедія сталася 9 вересня о 18:39 у селищі Подвірки на Харківщині.

У Харківській області пасажирський поїзд збив неповнолітнього, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм 15-річний юнак загинув на місці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Трагедія сталася 9 вересня о 18:39 у селищі Подвірки на Харківщині.

“Попередньо встановлено, що під час руху в напрямку Люботина поїзд сполученням "Основа - Люботин" збив неповнолітнього, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм 15-річний юнак загинув на місці”, - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що внаслідок події загинув житель селища Пісочина 2006 року народження.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Огляд місця події триває.

Фото з місця події
Фото: Поліція Харківської області
Фото з місця події

Фото з місця події
Фото: Поліція Харківської області
Фото з місця події

Нагадаємо, 26 серпня у місті Пустомити зійшов з рейок товарний поїзд, який віз у Закарпатську область щебінь та залізну руду.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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