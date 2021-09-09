Українська сторона СЦКК повідомляє про обстріл з боку збройних формувань РФ мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування з озброєння, яке несе пряму загрозу життю і здоров’ю мирного населення.
Про це повідомляє пресслужба Штабу ООС.
“9 вересня в період часу з 07:52 до 09:05, під час обстрілу з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Ставки збройні формування РФ із ствольної артилерії 122 мм та мінометів 120 мм обстріляли населений пункт Верхньоторецьке”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спостережна група української сторони СЦКК провела верифікацію наслідків зазначеного обстрілу, в ході якого були встановлені та задокументовані факти порушення Мінських домовленостей, а саме були зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури - цивільних будівель дачного кооперативу "Дружба" та прилеглої території.
Внаслідок обстрілу постраждалих серед цивільних осіб немає.
“Зазначені дії збройних формувань Російської Федерації свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню та наражають місцеве населення на небезпеку”, - сказано у повідомленні.
Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.
Нагадаємо, сьогодні у Трьохізбенці Луганської області під ворожий обстріл потрапила оперативно-слідча групу СБУ. Офіцери збирали докази вчорашнього обстрілу мирних кварталів селища.