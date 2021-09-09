Українська сторона СЦКК повідомляє про обстріл з боку збройних формувань РФ мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування з озброєння, яке несе пряму загрозу життю і здоров’ю мирного населення.

Про це повідомляє пресслужба Штабу ООС.

“9 вересня в період часу з 07:52 до 09:05, під час обстрілу з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Ставки збройні формування РФ із ствольної артилерії 122 мм та мінометів 120 мм обстріляли населений пункт Верхньоторецьке”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спостережна група української сторони СЦКК провела верифікацію наслідків зазначеного обстрілу, в ході якого були встановлені та задокументовані факти порушення Мінських домовленостей, а саме були зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури - цивільних будівель дачного кооперативу "Дружба" та прилеглої території.

Внаслідок обстрілу постраждалих серед цивільних осіб немає.

Фото: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС

“Зазначені дії збройних формувань Російської Федерації свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню та наражають місцеве населення на небезпеку”, - сказано у повідомленні.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, сьогодні у Трьохізбенці Луганської області під ворожий обстріл потрапила оперативно-слідча групу СБУ. Офіцери збирали докази вчорашнього обстрілу мирних кварталів селища.