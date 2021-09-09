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Окупанти обстріляли оперативно-слідчу групу СБУ в Трьохізбенці Луганської області

Офіцери збирали докази вчорашнього обстрілу будинків цивільного населення. 

У Трьохізбенці Луганської області під ворожий обстріл потрапила оперативно-слідча групу СБУ. Офіцери збирали докази вчорашнього обстрілу мирних кварталів селища. 

Як повідомили в пресслужбі СБУ, бойовики стріляли із заборонених "Мінськими угодами" великокаліберних мінометів. Усі члени оперативно-слідчої групи СБУ залишилися в живих.

"Наразі українська спецслужба продовжує збирати докази у кримінальному провадженні за фактом вчорашнього обстрілу українських позицій. Це вже 64 провадження з початку року, які СБУ відкрила за фактом обстрілів лише у Луганській області", – йдеться у повідомленні. 

Як відомо, увечері 8 вересня російсько-окупаційні війська з великокаліберного озброєння обстріляли район тубдиспансеру в селищі міського типу Трьохізбенка Щастинського району Луганської області. Внаслідок атаки зазнали поранень шестеро українських військовослужбовців.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Також ворожа артилерія калібру 122 мм влучила у цивільні об’єкти та пошкодила житлові багатоповерхові та приватні будинки мешканців селища Трьохізбенка. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки) триває під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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