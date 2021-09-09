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Киянам пропонують обрати місце для встановлення пам'ятника борщу

Скульптуру буде виготовлено за кошти приватних осіб.

Киянам пропонують обрати місце для встановлення пам'ятника борщу
Фото: Мінкультури

Киянам пропонують обрати місце для встановлення скульптури борщу "для увіковічення національної української страви та розвитку гастротуризму".

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За словами ініціатора встановлення скульптури, шеф-кухаря Євгена Клопотенка, ідея скульптури борщу виникла вже давно, адже борщ є невід’ємною частиною нематеріальної культурної спадщини та популяризації гастротуризму.

"В Україні є скульптури пампушок, дерунів, солоного огірка, кавуна, морозива тощо, проте наразі немає сучасної наповненої змістом скульптури борщу. Борщ – це ж культурне надбання українців, яке треба прославляти", - зазначив Клопотенко.

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко заявив, що міська влада підтримує таку ініціативу і пропонує киянам обрати місце для встановлення скульптури.

"Наразі місто пропонує киянам визначити найбільш вдалу локацію для розміщення скульптури. Ми маємо розвивати гастротуризм, а новий знаковий арт-об’єкт може стати окрасою столиці та уособлюватиме гастрономічну культуру приготування національної страви", – наголосив Бондаренко.

Згодом буде оголошено про проведення відкритого конкурсу серед скульпторів на найкращу ідею пам'ятника. В КМДА зазначили, що скульптуру буде виготовлено за кошти приватних осіб.

Наразі кияни протягом тижня можуть надсилати свої пропозиції щодо локації. Для цього необхідно заповнити google форму.

Нагадаємо, у лютому український борщ потрапив у трійку найкращих супів світу.

У грудні минулого ркоу  українські урядовці взяли участь у кампанії на підтримку включення елементу "Культура та традиція приготування українського борщу" до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Міністри в прямому ефірі змагалися у приготуванні борщу. Наприкінці березня Міністерство закордонних справ України номінувало борщ в список ЮНЕСКО.

Татьяна Матяш
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