Киянам пропонують обрати місце для встановлення пам'ятника борщу

Скульптуру буде виготовлено за кошти приватних осіб.

Киянам пропонують обрати місце для встановлення скульптури борщу "для увіковічення національної української страви та розвитку гастротуризму".

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За словами ініціатора встановлення скульптури, шеф-кухаря Євгена Клопотенка, ідея скульптури борщу виникла вже давно, адже борщ є невід’ємною частиною нематеріальної культурної спадщини та популяризації гастротуризму.

"В Україні є скульптури пампушок, дерунів, солоного огірка, кавуна, морозива тощо, проте наразі немає сучасної наповненої змістом скульптури борщу. Борщ – це ж культурне надбання українців, яке треба прославляти", - зазначив Клопотенко.

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко заявив, що міська влада підтримує таку ініціативу і пропонує киянам обрати місце для встановлення скульптури.

"Наразі місто пропонує киянам визначити найбільш вдалу локацію для розміщення скульптури. Ми маємо розвивати гастротуризм, а новий знаковий арт-об’єкт може стати окрасою столиці та уособлюватиме гастрономічну культуру приготування національної страви", – наголосив Бондаренко.

Згодом буде оголошено про проведення відкритого конкурсу серед скульпторів на найкращу ідею пам'ятника. В КМДА зазначили, що скульптуру буде виготовлено за кошти приватних осіб.

Наразі кияни протягом тижня можуть надсилати свої пропозиції щодо локації. Для цього необхідно заповнити google форму.

Нагадаємо, у лютому український борщ потрапив у трійку найкращих супів світу.

У грудні минулого ркоу українські урядовці взяли участь у кампанії на підтримку включення елементу "Культура та традиція приготування українського борщу" до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Міністри в прямому ефірі змагалися у приготуванні борщу. Наприкінці березня Міністерство закордонних справ України номінувало борщ в список ЮНЕСКО.