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Із Кабула в Доху вилетів перший комерційний рейс, на ньому евакуювали двох українців

Мати та її неповнолітня дитина прилетять в Україну транзитом через Катар.

Із Кабула в Доху вилетів перший комерційний рейс, на ньому евакуювали двох українців
Фото: EPA/UPG

У четвер, 9 вересня, із Кабула в Доху вилетів перший комерційний авіарейс після захоплення міжнародного аеропорту представниками ісламістського руху "Талібан". Серед сотні пасажирів на ньому були двоє громадян України, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Рейс виконала катарська авіакомпанія Qatar Airways.

"МЗС домовилося із катарською стороною про можливість евакуації громадян України цим рейсом. Наше посольство в Таджикистані запропонувало українцям в Афганістані виїхати до Дохи із подальшим поверненням до України комерційними авіалініями. Зголосилися лише двоє українців: мати та її неповнолітня дитина", - розказав Ніколенко.

Зараз українці знаходяться в Катарі, очікуючи на результати ПЛР-тестування на коронавірус.

"У разі отримання негативних результатів, вони зможуть ближчим часом повернутися до України. Сьогодні наших громадян відвідає консул, аби надати їм необхідну консульську допомогу", - розказав Ніколенко.

Нагадаємо, що після приходу талібів до влади в Афганістані Україна провела шість евакуаційних рейсів, але в країні досі залишаються громадяни, які очікують на евакуацію. За останніми даними МЗС, мова йшла про 159 осіб.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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