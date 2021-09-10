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В Україні за добу зробили рекордні 174 тисячі щеплень від COVID-19

Перше щеплення отримали 14% населення, обидва - 11%.

В Україні за добу зробили рекордні 174 тисячі щеплень від COVID-19
Фото: КМДА

В Україні за добу 9 вересня зробили рекордні 174 тисячі щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Першу дозу отримали 67 042 людини, другу - 106 573 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 5,79 млн осіб (майже 14% населення), у тому числі повністю - 4,62 млн (11,1% населення).

Найпопулярнішою в Україні є вакцина Pfizer - 2,0 млн вакцинованих, на другому місці - Sinovac/Coronavac - 1,62 млн, далі йдуть Moderna - 1,09 млн, AstraZeneca - 1,02 млн.

Загальна кількість зроблених щеплень вже перевищила 10,4 млн.

Основні показники Значення
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 5 789 254
отримали одну дозу, усього 5 789 252
отримали дві дози, усього 4 618 573
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487 187
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1 624 978
щепленовакциною КОМІРНАТІ, усього 2 032 287
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 537 765
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 19 252
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1 087 785
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 173 615
отримали одну дозу, усього 6 7042
отримали дві дози, усього 106 573
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4 2167
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6 4521
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1 3622
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 5 3305

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я не планує запроваджувати каральних заходів до тих, хто відмовиться від вакцинації, але їм будуть створювати "максимальні перепони у доступі до публічних місць".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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