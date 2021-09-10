В Україні за добу зробили рекордні 174 тисячі щеплень від COVID-19

В Україні за добу 9 вересня зробили рекордні 174 тисячі щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Першу дозу отримали 67 042 людини, другу - 106 573 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 5,79 млн осіб (майже 14% населення), у тому числі повністю - 4,62 млн (11,1% населення).
Найпопулярнішою в Україні є вакцина Pfizer - 2,0 млн вакцинованих, на другому місці - Sinovac/Coronavac - 1,62 млн, далі йдуть Moderna - 1,09 млн, AstraZeneca - 1,02 млн.
Загальна кількість зроблених щеплень вже перевищила 10,4 млн.
|Основні показники
|Значення
|Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|5 789 254
|отримали одну дозу, усього
|5 789 252
|отримали дві дози, усього
|4 618 573
|щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|487 187
|щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|1 624 978
|щепленовакциною КОМІРНАТІ, усього
|2 032 287
|щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|537 765
|щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|19 252
|щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|1 087 785
|Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|173 615
|отримали одну дозу, усього
|6 7042
|отримали дві дози, усього
|106 573
|щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|0
|щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|4 2167
|щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|6 4521
|щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|1 3622
|щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|0
|щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|5 3305
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я не планує запроваджувати каральних заходів до тих, хто відмовиться від вакцинації, але їм будуть створювати "максимальні перепони у доступі до публічних місць".