​Для оформлення е-лікарняного пацієнту необхідно прийти на прийом до лікаря, - Нацслужба здоров'я

"Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність".

Для того, щоб лікар оформив електронний листок непрацездатності (лікарняний), пацієнту потрібно особисто прийти на прийом.

Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

"Перехід на електронні лікарняні означає, що відтепер пацієнту не потрібно збирати підписи на паперовому бланку і носити їх по кабінетах. Обмін інформацією відбувається автоматично. А пацієнт тим часом займається своїм лікуванням. Проте відвідувати лікаря для цього обов’язково", - пояснили в Нацслужбі.

Лікар має оглянути пацієнта і визначити, чи потрібно направляти його на додаткові обстеження, чи на консультація до інших фахівців. Або ж він сам призначить пацієнту лікування.

"Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність", - зазначили в Нацслужбі здоров'я.

Нагадаємо, електронний лікарняний планували ввести з 1 квітня 2020 року, однак цього не сталося через технічні проблеми. У липні 2020-го в Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що Міністерство охорони здоров'я в тестовому режимі запускає електронні лікарняні на базі сервісу Пенсійного фонду. Через кілька днів у МОЗ заявили, що більш масштабне тестування е-лікарняних почнуть у серпні.

У 2018 році повідомляли, що електронні лікарняні повністю замінять паперові довідки вже 2019 року.