Більшість шкіл Івано-Франківщини з 13 вересня перейдуть на дистанційне навчання

В Івано-Франківській області вакциновано 80% працівників лише у 15 навчальних закладах. З понеділка, 13 вересня, вони продовжать роботу у звичайному режимі, а решта шкіл перейдуть на дистанційну форму навчання.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлану Онищук.

"З понеділка навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання, оскільки ключовою умовою для проведення звичайного режиму роботи є вакцинація понад 80% педагогів", - сказала вона.

Онищук додала, що на сьогодні в області провакциновано лише 29% вчителів.

Нагадаємо, мер Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу невакцинованим. Він також пообіцяв 100 тис. грн першій жінці, котра завагітніє після щеплення від ковіду, але потім перевів це на жарт.

Україна найближчим часом перейде на "жовтий" рівень карантинної небезпеки. У "жовтій" зоні зможуть працювати тільки ті заклади освіти, де вакциновано 80% або більше персоналу (однією чи двома дозами). Іншим доведеться переводити навчальний процес на дистанційку.

Станом на 7 вересня в Україні менше 60% працівників закладів загальної середньої освіти отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу. У Києві наразі вакцинували тільки 62% працівників освіти.

Загалом по Україні МОЗ відзвітувало про понад 10 млн щеплень від коронавірусу.

Освітній омбудсман Сергій Горбачов зазначає, що постанова Кабміну визначає, що для очної роботи закладів освіти має бути вакциновано не менше 80% працівників, однак постанова не передбачає механізми того, як керівник закладу має дізнатися про те, що працівник пройшов повний курс вакцинації. Горбачав запропонував таку схему: департамент охорони здоров’я раз на тиждень подає до кожної школи інформацію про те, скільки працівників. При цьому медицина бачить прізвища, а освіта – ні. "І не має бачити, бо це буде приводом до тиску і змушення до вакцинації, яка наразі у нас є добровільною", - зазначив освітній омбудсман.