Для хворих на коронавірус можуть бути задіяні до 90 тисяч ліжок, - Ляшко

За словами міністра, таку кількість ліжок МОЗ мало в резерві на початку цього року.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко стверджує, що потенційно в Україні для хворих на коронавірус можуть бути задіяні до 90 тис. ліжок.

Про це він сказав під час засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, передає "Укрінформ".

"У нас є три сценарії перебігу коронавірусної хвороби на території України - оптимістичний, помірний і песимистичний. Під кожен з цих сценаріїв ліжкового фонду, який буде розгортатися, у нас вистачає (ліжок - ред.). Максимально нам потрібно буде розгорнути, але це виключно математичний сценарій, це близько 82 тис. ліжок”,-сказав Ляшко.

За його словами, таку кількість ліжок МОЗ мало в резерві на початку цього року.

“Потенційно розуміємо, що ми можемо до 90 тисяч (ліжок - ред.) розгорнути. Але це тоді питання критичного впливу на систему охорони здоров'я, оскільки ми знову зупиняємо планові госпіталізації і надаємо пріоритет госпіталізаціям з коронавірусною хворобою", - додав міністр.

Зараз, за його словами, виключно під COVID-19 відведено 38 тис. ліжок, з них більше 37 тис., тобто більше 90%, забезпечені централізованим киснем.

Нагадаємо, Україна найближчим часом перейде на "жовтий" рівень карантинної небезпеки. Однак, це станеться не з 13 вересня, як прогнозувалося. У "жовтій" зоні зможуть працювати тільки ті заклади освіти, де вакциновано 80% або більше персоналу (однією чи двома дозами). Іншим доведеться переводити навчальний процес на дистанційку.

Станом на 7 вересня в Україні менше 60% працівників закладів загальної середньої освіти отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу. У Києві наразі вакцинували тільки 62% працівників освіти.

Загалом по Україні МОЗ відзвітувало про понад 10 млн щеплень від коронавірусу.

Освітній омбудсман Сергій Горбачов зазначає, що постанова Кабміну визначає, що для очної роботи закладів освіти має бути вакциновано не менше 80% працівників, однак постанова не передбачає механізми того, як керівник закладу має дізнатися про те, що працівник пройшов повний курс вакцинації. Горбачав запропонував таку схему: департамент охорони здоров’я раз на тиждень подає до кожної школи інформацію про те, скільки працівників. При цьому медицина бачить прізвища, а освіта – ні. "І не має бачити, бо це буде приводом до тиску і змушення до вакцинації, яка наразі у нас є добровільною", - зазначив освітній омбудсман.