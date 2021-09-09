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Річна інфляція в Україні другий місяць підряд перевищила 10%

У серпні подешевшали овочі і фрукти, але подорожчали яйця.

Річна інфляція в Україні другий місяць підряд перевищила 10%
Фото: depositphotos/YuriiRakovskyi

Інфляція на споживчому ринку України в серпні 2021 року, як і в липні, становила 10,2% в річному вимірі. Це найвищий показник з травня 2018 року.

Про це йдеться в даних Держстату, оприлюднених у четвер.

Порівняно з липнем 2021 року на споживчому ринку зафіксували традиційне для серпня зменшення цін на 0,2%, пов'язане з новим урожаєм. Протягом минулого місяця на 18,3% подешевшали овочі, на 5,0% - фрукти. На 1% подешевшала олія, але вона все ще залишається на 75% дорожчою, ніж рік тому.

Одночасно Держстат зафіксував стрімке подорожчання яєць - на 18,0%. Також подорожчали цукор, м'ясо та м'ясопродукти, молоко, сметана, хліб, масло, кисломолочна продукція, риба.

З початку 2021 року інфляція становила 8,7%.

Нагадаємо, що Національний банк вважає, що інфляція в Україні ростиме ще кілька місяців і на кінець третього кварталу вийде на рівень 11%.

9 вересня НБУ підвищив облікову ставку з 8% до 8,5% у зв'язку з високою інфляцією.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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