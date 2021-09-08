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Бюджетний комітет Ради погодив ​виділення 82,5 млн гривень на підготовку до перепису населення

Перепис має відбутися в 2023 році.

Бюджетний комітет Ради погодив ​виділення 82,5 млн гривень на підготовку до перепису населення
Фото: naviny.by

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення коштів на підготовку до перепису населення України, який відбудеться у 2023 році.

Про це повідомив депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Бюджетний комітет Верховної Ради тільки що погодив виділення 82 474,9 тис. гривень на підготовку до перепису населення України у 2023-му році", - написав він.

Гончаренко також оприлюднив проєкт рішення, згідно до якого, виділені з бюджету кошти будуть витрачені, в тому числі, на створення сервісу для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону - для проведення інтернет-раунду перепису населення, а також - на технічну підготовку органів державної статистики.

Нагадаємо, перший і поки що останній перепис у незалежній Україні відбувся у 2001 році. Тоді чисельність населення країни становила 48,457 млн осіб. До цього українців "переписували" ще в складі СРСР, 1989 року. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн осіб.

Всеукраїнський перепис населення планували на 2011 рік. Згодом його перенесли спочатку на 2012-й, потім на 2013-й, потім на 2014-й, після чого на 2016 рік. У грудні 2015 року уряд уп'яте переніс перепис населення - на 2020 рік.

У 2019 році в Кабміні придумали алгоритм для електронного перепису населення, для якого за основу мали взяти дані мобільних операторів. Перепис населення в окупованому Криму і Донбасі в уряді планували провести за допомогою супутників. Директор Інституту демографії Елла Лібанова розкритикувала цю ідею. Вона зазначила, що електронний перепис може не визнати міжнародна спільнота.

У лютому 2020 року Кабмін повідомив, що має намір визначитися з моделлю проведення перепису населення до червня. У липні стало відомо, що Кабмін не планує проводити перепис населення у 2020 році.

У грудні минулого року Кабмін схвалив розпорядження "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення". Зазначалося, що результати перепису будуть джерелом інформації для формування державної політики з питань економічного та соціального розвитку, бюджетної політики, а також для демографічних прогнозів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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