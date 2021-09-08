Dragon Capital погіршив прогноз росту ВВП України через слабкий другий квартал

Інвестиційна компанія Dragon Capital погіршила прогноз росту ВВП України в 2021 році з 4,6% до 3,5% через несподівано слабкий другий квартал.

"Результати другого кварталу були набагато гіршим, ніж всі очікували: тільки 5,4% замість близько 7-8%, які всі чекали. Цей результат другого кварталу здивував і місцеві, і глобальні банки", - пояснив гендиректор компанії Томаш Фіала в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

Однією з причин такої оцінки від Держстату стала оптова торгівля, яка має досить велику частку в ВВП. За підсумками півріччя її падіння прискорилося до 5,7% після 3,0% за підсумками першого кварталу.

"Це дуже несподівана цифра, тому що все суміжні сектори ростуть, і роздрібна торгівля зростає досить швидко. Виникає питання до того, як Держстат працює і складає ці звіти. 14 вересня буде випущено більш докладні дані по оптовій торгівлі, а 20 вересня - по ВВП. Там побачимо. Але поки не зрозуміло, чому оптова торгівля могла так впасти", - сказав глава Dragon Capital.

Компанія Фіали погіршує прогноз ВВП на 2021 рік вже вдруге. Спочатку вона прогнозувала ріст економіки на 5,3%.

Прогноз на 2022 рік залишається без змін - ріст на 4,3%.

Нагадаємо, що уряд України раніше прогнозував ріст ВВП на 4,6%, але у травні погіршив його до 4,1%.

У квітні свій прогноз переглянули також в Національному банку. НБУ заявив, що економіка України відновлюється, але повільніше, ніж очікувалося, зокрема через посилення карантинних обмежень. З огляду на втрати від пандемії Нацбанк погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%.

МВФ прогнозує Україні ріст ВВП на рівні 4,0%.