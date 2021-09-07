Приватизацію колишнього "Більшовика" призначили на 27 жовтня

Аукціонна комісія призначила приватизацію 100% акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик") на 27 жовтня.

Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна.

Якщо аукціон відбудеться, колишній "Більшовик" стане першим за 16 років об'єктом великої приватизації в Україні.

"Прозора приватизація дозволить не тільки зняти тягар з бюджету, але й залучити реальні інвестиції і створить умови для збереження і модернізації виробництва, яке має потенціал. Від приватизації виграють усі – і працівники, яким заборгували зарплати, і місто Київ – яке замість занедбаної території отримає проекти комплексного розвитку, і державний бюджет у вигляді погашення боргів у розмірі 500 млн грн та мільярдні надходження від приватизації", – заявив з цього приводу голова ФДМ Дмитро Сенниченко.

Стартова ціна ПКМЗ - 1,39 млрд гривень.

Заснований в 1882 році, Перший київський машинобудівний завод випускає обладнання для переробки гуми, пластмас та їх відходів. Головним активом підприємства є промисловий квартал на київській Шулявці. В структуру ПКМЗ входить низка дочірніх підприємств, зокрема у місті Жашківка, бази відпочинку в Чернігівській та Одеській областях.

За словами Сенниченка, зараз підприємство напів зруйноване, більшість цехів давно простоюють, а обладнання в досі працюючих зношене на 80%.

Нагадаємо, що першим об'єктом великої приватизації мала бути Об'єднана гірничо-хімічна компанія, але її продаж відклали на 29 жовтня.