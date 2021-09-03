Світові ціни на цукор, пшеницю та олію знову зросли

Після двомісячного зниження у серпні зафіксовано стрімке зростання світових цін на продовольчі товари. Зокрема значно підвищилися міжнародні котирування цукру, пшениці і рослинних олій.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Так, середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО в серпні склало 127,4 пункту, що на 3,1% вище порівняно з липневим показником і на 32,9% перевищує показник за той же період 2020 року.

За даними ФАО, Індекс цін на цукор зріс на 9,6% порівняно з липневим показником на тлі побоювань у зв'язку зі збитками від заморозків у Бразилії, яка є найбільшим в світі експортером цукру. Зростання пом'якшили перспективи виробництва в Індії та Європейському Союзі.

Значення Індексу цін на рослинні олії ФАО в серпні збільшилося на 6,7%, при цьому міжнародні котирування пальмової олії знову досягли пікових значень через скорочення запасів у Малайзії. Також зросли ціни на рапсову та соняшникову олію.

Ціни на зернові в серпні виявилися на 3,4% вищими, ніж у липні. Світові ціни на пшеницю зросли на 8,8% в результаті погіршення прогнозів на урожай у кількох великих країнах-експортерах. Ціни на кукурудзу, навпаки, знизилися на 0,9% завдяки поліпшенню передбачуваного врожаю в Аргентині, Європейському союзі та Україні.

Міжнародні ціни на рис й надалі знижувалися.

Ціни на молочні продукти показали незначне падіння через слабкий світовий попит, хоча ціни на масло та сир зросли. Дещо зросли також ціни на м’ясні продукти.

Наразі ФАО прогнозує, що у 2021-2022 роках обсяг споживання зернових у світі зросте на 1,4% порівняно з попереднім маркетинговим роком до 2,8 млрд тонн. Причиною є потужне зростання споживання кормів, а також вище споживання продуктів харчування.