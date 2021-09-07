Міжнародні резерви України за місяць виросли майже на 10% - до максимуму з початку 2012 року

Міжнародні резерви Національного банку в серпні збільшилися на 2,7 млрд доларів і на 1 вересня становили 31,614 млрд доларів. Це рекордний показник з квітня 2012 року.

На сайті НБУ пояснюється, що таке різке збільшення відбулося завдяки розподілу спеціальних прав запозичень МВФ, в рамках якого Україна отримала 1,9 млрд СПЗ (близько 2,7 млрд доларів).

Фото: НБУ Динаміка міжнародних резервів України за 10 років

Водночас завдяки сприятливій ситуації на міжбанківському валютному ринку НБУ зміг викупити в резерви 348,3 млн доларів.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 188 млн доларів, ще 204,3 млн доларів становили платежі уряду та НБУ на користь МВФ.

Крім того, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют) зменшила їхню вартість на 31,6 млн доларів.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2021 року рівень золотовалютних резервів перебував на восьмирічному максимумі - 29,133 млрд доларів.

Міжнародний валютний фонд вважає, що міжнародні резерви України повинні складати близько $30 млрд.