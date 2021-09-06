Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової

В.о. голови Державної податкової служби Євген Олейніков заявив, що громадянам не потрібно проходити податкову амністію, якщо їхні активи менші за 400 тисяч гривень.

Про це він сказав у інтерв'ю "Цензору", коментуючи старт нульового декларування з 1 вересня.

"Суму обсягом 400 тис. гривень держава визнає доходами, які ви могли накопичити. При цьому інформація про їх надходження до вас не потрапляла до державних реєстрів. Якщо людина вкладається в цей діапазон, віримо їй на слово", - заявив податківець.

Олейніков підкреслив, що держава має реєстр доходів, який сягає 1995 року, по кожному громадянину.

"Туди входить усе: і спадщина, і отримана заробітна плата, і самостійно задеклароване. Протягом години в електронному кабінеті платника ви отримаєте у відповідь на свій запит довідку про кожен рік, у якому у вас були доходи. Якщо ви не користуєтеся таким кабінетом принципово, то можете звернутися до центру обслуговування платників податків і протягом трьох днів також таку довідку отримаєте", - сказав Олейніков.

Для легалізації накопичень, які перевищують 400 тисяч гривень, їх потрібно покласти в банк. Для цього не потрібно розкривати походження грошей, але треба самому порахувати суму податкового зобов'язання. Її правильність перевірятиме податкова.

Нагадаємо, що податкова амністія розповсюджується на валюту, цінні папери, рухоме та нерухоме майно в Україні та за кордоном.

Гроші та активи, що перебувають в Україні, оподатковуються за ставкою 5%. За валюту, яка знаходиться в іноземних банках, і за інші закордонні активи до 1 березня 2022 року потрібно буде заплатити 7%, потім - 9%.

Ставку податку можна зменшити до 2,5%, купивши за гроші, з яких не сплачено податки, облігації внутрішньої державної позики.

Держава також дозволяє сплатити податки в розстрочку трьома траншами, але тоді ставка податку збільшується відповідно до 6%, 9,5% (11,5% після 1 березня) та 3%.

Податкова амністія триватиме рік. Після цього Державна податкова служба за замовчуванням вважатиме, що в такої людини є: 400 тис. грн, квартири загальною площею до 120 кв. м або будинки - до 240 кв. м, земельна ділянка в межах безоплатної приватизації, а також один автомобіль вартістю 400 тис. гривень. З них податок сплачувати не потрібно.

Міністерство фінансів вже почало розробляти законопроєкт про непрямі методи оцінювання доходів громадян. Тому, якщо витрати громадянина будуть перевищувати задекларовані активи (чи активи за умовчуванням), податкові органи зможуть донарахувати податок з доходів на різницю.

Подати декларацію можна в електронному кабінеті платника податків на сайті ДПС. До подання одноразової декларації платник має покласти гроші на спеціальний рахунок в банку.

У чиновників, депутатів, держслужбовців нема права на податкову амністію.