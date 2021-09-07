Як Росія стала Чечнею
Як Росія стала Чечнею
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох учителів
У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох учителів
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
​РосЗМІ зробили сюжет про те, як постпред президента Трутнєв вбив муху, що літала біля Путіна
​РосЗМІ зробили сюжет про те, як постпред президента Трутнєв вбив муху, що літала біля Путіна
У Києві демонтували пам'ятник дружби з Москвою
У Києві демонтували пам'ятник дружби з Москвою
Разумков заперечив можливість перейменування України
Разумков заперечив можливість перейменування України
ГоловнаЕкономікаБізнес

Мобільні оператори отримають додаткові смуги радіочастот для 4G

Бюджет може додатково отримати до 2,4 млрд гривень.

Мобільні оператори отримають додаткові смуги радіочастот для 4G
Фото: EPA/UPG

Національна комісія з регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) розпочала процес переліцензування діапазонів 2300-2400 МГц та 2575-2610 МГц для розгортання мереж 4G-зв'язку.

Про це повідомила пресслужба комісії за підсумками засідання 7 вересня.

"Більша частина діапазону 2300-2400 МГц була вивільнена попередніми користувачами радіочастотного ресурсу, ліцензії анульовані за заявами ліцензіатів. У діапазоні 2575-2610 МГц можливий перехід до нової радіотехнології діючим користувачем за статтею 40 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»", - йдеться в повідомленні.

Для переліцензування потрібне рішення Кабінету міністрів, який повинен буде затвердити розмір ліцензійної плати за користуванням радіочастотним ресурсом.

У проєкті рішення враховано вартість спектра в діапазоні 2600 МГц, яка була схвалена Кабінетом міністрів України для проведення тендеру на користування радіочастотним ресурсом для 4G в 2018 році. Для діапазону 2300−2400 МГц використовуються результати науково-дослідної роботи по визначенню вартості спектра, виконані компанією Analysys Мason в 2020 році.

НКРЗІ очікує, що продаж ліцензій принесе держбюджету від 926 млн гривень до 2,4 млрд гривень, а рента щорічно даватиме ще 85,5 млн гривень.

Нагадаємо, в 2018 році "велика трійка" мобільних операторів "Київстар", "Vodafone Україна" і "lifecell" виклала майже 8 млрд гривень за частоти в діапазонах 1800 МГц і 2600 МГц і в тому ж році почала запускати 4G у великих містах і курортах.

В березні 2020 року мобільні оператори отримали ліцензії на радіочастотний ресурс у діапазоні 800–900 МГц, які дозволяють охопити зв'язком 4G більшу територію.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також