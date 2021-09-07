Мобільні оператори отримають додаткові смуги радіочастот для 4G

Бюджет може додатково отримати до 2,4 млрд гривень.

Національна комісія з регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) розпочала процес переліцензування діапазонів 2300-2400 МГц та 2575-2610 МГц для розгортання мереж 4G-зв'язку.

Про це повідомила пресслужба комісії за підсумками засідання 7 вересня.

"Більша частина діапазону 2300-2400 МГц була вивільнена попередніми користувачами радіочастотного ресурсу, ліцензії анульовані за заявами ліцензіатів. У діапазоні 2575-2610 МГц можливий перехід до нової радіотехнології діючим користувачем за статтею 40 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»", - йдеться в повідомленні.

Для переліцензування потрібне рішення Кабінету міністрів, який повинен буде затвердити розмір ліцензійної плати за користуванням радіочастотним ресурсом.

У проєкті рішення враховано вартість спектра в діапазоні 2600 МГц, яка була схвалена Кабінетом міністрів України для проведення тендеру на користування радіочастотним ресурсом для 4G в 2018 році. Для діапазону 2300−2400 МГц використовуються результати науково-дослідної роботи по визначенню вартості спектра, виконані компанією Analysys Мason в 2020 році.

НКРЗІ очікує, що продаж ліцензій принесе держбюджету від 926 млн гривень до 2,4 млрд гривень, а рента щорічно даватиме ще 85,5 млн гривень.

Нагадаємо, в 2018 році "велика трійка" мобільних операторів "Київстар", "Vodafone Україна" і "lifecell" виклала майже 8 млрд гривень за частоти в діапазонах 1800 МГц і 2600 МГц і в тому ж році почала запускати 4G у великих містах і курортах.

В березні 2020 року мобільні оператори отримали ліцензії на радіочастотний ресурс у діапазоні 800–900 МГц, які дозволяють охопити зв'язком 4G більшу територію.