Кабмін підтвердив звільнення трьох членів наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет міністрів підтвердив звільнення трьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

"Нам надійшли заяви від незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" про припинення своїх повноважень", - сказав під час засідання уряду в середу перший віце-прем'єр, міністр економіки Олексій Любченко.

Після цього він повідомив, що Кабінет міністрів вирішив провести конкурсний відбір на вакантні посади членів наглядової ради.

"У нас оголошено новий конкурс на посаду незалежного члена. Зараз, як ми домовлялися, Кабінет міністрів оголошує конкурс на три посади незалежних членів. Тобто разом до кінця листопада ми маємо провести відбір і призначення на посади чотирьох членів наглядової ради за принципами ОЄСР", - додав у свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що про відставку членів наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейдена стало відомо 7 вересня.

Причиною їх відставки стала відмова Кабміна переглянути своє рішення про призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

У квітні 2021 року Вітренко змінив Андрія Коболєва, хоча перед цим був в.о. міністра енергетики, тобто мав конфлікт інтересів.