Нацбанк вивчає можливість випуску власних цифрових грошей, – Шевченко

Е-гривню планують використовувати для обміну, забезпечення випуску та інших операцій із віртуальними активами.

Ухвалення Верховною Радою законопроєкту "Про віртуальні активи" дає можливість створити прозорий, цивілізований та зрозумілий ринок віртуальних активів із сучасною інфраструктурою та захищеними клієнтами. Про це заявив у Facebook голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Віртуальні активи, зокрема й ті, що ми звикли називати криптовалютою, отримали визначений юридичний статус, а учасники ринку – право на захист та роботу в правовому полі. В Україні зможуть легально працювати міжнародні біржі, де відбуваються торги віртуальними активами. Технологічні інновації відкриють багато перспективних можливостей, зокрема, сприятимуть залученню інвестицій у нашу країну", – прокоментував голова Нацбанку.

Водночас він нагадав, що єдиним законним засобом платежу залишається гривня. Однак Нацбанк вивчає можливість випуску власних цифрових грошей – е-гривні, яку можна було б використовувати для обміну, забезпечення випуску та інших операцій із віртуальними активами.

"Це може створити нову інфраструктуру, яка б виконувала роль ефективного шлюзу між реальною економікою та ринком віртуальних активів. Відповідно е-гривня може стати одним із ключових елементів якісного розвитку інфраструктури для віртуальних активів в Україні", – додав Шевченко.

В Національному банку також зазначили, що готові спільно працювати з регуляторами ринку віртуальних активів для захисту його учасників від шахрайства.

Нагадаємо, 2 вересня Кирило Шевченко відкрив Музей гривні під відкритим небом на Контрактовій площі в Києві. Виставка присвячена 25-річчю випуску національної валюти і працюватиме до кінця вересня.