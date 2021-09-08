"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
Прохідний бар'єр у Раду зараз точно подолали б тільки чотири партії, - опитування
Прохідний бар'єр у Раду зараз точно подолали б тільки чотири партії, - опитування
Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО
Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Поліція розслідує зникнення $761 тис. депозиту Києво-Печерської Лаври
Поліція розслідує зникнення $761 тис. депозиту Києво-Печерської Лаври
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
ГоловнаЕкономікаДержава

Нацбанк вивчає можливість випуску власних цифрових грошей, – Шевченко

Е-гривню планують використовувати для обміну, забезпечення випуску та інших операцій із віртуальними активами. 

Нацбанк вивчає можливість випуску власних цифрових грошей, – Шевченко
Кирило Шевченко

Ухвалення Верховною Радою законопроєкту "Про віртуальні активи" дає можливість створити прозорий, цивілізований та зрозумілий ринок віртуальних активів із сучасною інфраструктурою та захищеними клієнтами. Про це заявив у Facebook голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Віртуальні активи, зокрема й ті, що ми звикли називати криптовалютою, отримали визначений юридичний статус, а учасники ринку – право на захист та роботу в правовому полі. В Україні зможуть легально працювати міжнародні біржі, де відбуваються торги віртуальними активами. Технологічні інновації відкриють багато перспективних можливостей, зокрема, сприятимуть залученню інвестицій у нашу країну", – прокоментував голова Нацбанку.

Водночас він нагадав, що єдиним законним засобом платежу залишається гривня. Однак Нацбанк вивчає можливість випуску власних цифрових грошей – е-гривні, яку можна було б використовувати для обміну, забезпечення випуску та інших операцій із віртуальними активами. 

"Це може створити нову інфраструктуру, яка б виконувала роль ефективного шлюзу між реальною економікою та ринком віртуальних активів. Відповідно е-гривня може стати одним із ключових елементів якісного розвитку інфраструктури для віртуальних активів в Україні", – додав Шевченко.

В Національному банку також зазначили, що готові спільно працювати з регуляторами ринку віртуальних активів для захисту його учасників від шахрайства.

Нагадаємо, 2 вересня Кирило Шевченко відкрив Музей гривні під відкритим небом на Контрактовій площі в Києві. Виставка присвячена 25-річчю випуску національної валюти і працюватиме до кінця вересня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також