Нацбанк вивчає можливість випуску власних цифрових грошей, – Шевченко

Ухвалення Верховною Радою законопроєкту "Про віртуальні активи" дає можливість створити прозорий, цивілізований та зрозумілий ринок віртуальних активів із сучасною інфраструктурою та захищеними клієнтами. Про це заявив у Facebook голова Національного банку Кирило Шевченко.
"Віртуальні активи, зокрема й ті, що ми звикли називати криптовалютою, отримали визначений юридичний статус, а учасники ринку – право на захист та роботу в правовому полі. В Україні зможуть легально працювати міжнародні біржі, де відбуваються торги віртуальними активами. Технологічні інновації відкриють багато перспективних можливостей, зокрема, сприятимуть залученню інвестицій у нашу країну", – прокоментував голова Нацбанку.
Водночас він нагадав, що єдиним законним засобом платежу залишається гривня. Однак Нацбанк вивчає можливість випуску власних цифрових грошей – е-гривні, яку можна було б використовувати для обміну, забезпечення випуску та інших операцій із віртуальними активами.
"Це може створити нову інфраструктуру, яка б виконувала роль ефективного шлюзу між реальною економікою та ринком віртуальних активів. Відповідно е-гривня може стати одним із ключових елементів якісного розвитку інфраструктури для віртуальних активів в Україні", – додав Шевченко.
В Національному банку також зазначили, що готові спільно працювати з регуляторами ринку віртуальних активів для захисту його учасників від шахрайства.
Нагадаємо, 2 вересня Кирило Шевченко відкрив Музей гривні під відкритим небом на Контрактовій площі в Києві. Виставка присвячена 25-річчю випуску національної валюти і працюватиме до кінця вересня.