​Рада розсекретила інформацію про зарплати керівництва держкомпаній

Верховна Рада розсекретила інформацію про заробітні плати керівництва державних компаній.

За прийняття в цілому законопроєкту №3952 проголосували 324 депутати.

Документом пропонується внести зміни до закону "Про захист персональних даних". Так, надалі до інформації з обмеженим доступом не відноситься інформація про отримання в будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, структура, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, державного або комунального підприємства чи державної або комунальної організації, що має на меті одержання прибутку.

Те ж саме стосується осіб, які постійно або тимчасово обіймають посаду члена виконавчого органу або входять до складу наглядової ради господарського товариства, в статутному капіталі якого більше 50% акцій прямо або побічно належать державі.

Зазначених юридичних осіб пропонується віднести до розпорядників публічної інформації, а відповідна інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Нагадаємо, у червні прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував реформу оплати праці в державних органах. Першими відомствами, які переведуть на нову фінансову модель, стануть Секретаріат Кабінету міністрів, Міністерство фінансів, Міністерство цифрової трансформації та Національне агентство України з питань державної служби.

За словами Шмигаля, потім така система оплати праці має запрацювати й у інших державних установах.

Зараз система оплати праці нараховує 11 складових, з який посадовий оклад становить менше половини. Решта - це різні премії, надбавки, стимулюючі виплати, розмір яких, як правило, визначає керівник, часто спираючись не на результати роботи, а на власне суб’єктивне бачення і відношення до працівника.

Реформа оплати праці передбачає впровадження класифікації посад державної служби за напрямами діяльності (28 професійних сімей посад), рівнем відповідальності (9 рівнів від першого керівного до початкового фахового), складністю обов'язків із присвоєнням відповідних класифікаційних кодів.

За оцінками НАДС, при діючій системі посадовий оклад становить менше 50% від оплати праці державного службовця, а за новою системою він збільшиться до 70%.