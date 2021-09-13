Більшість дорослих українців не планують вакцинуватися від ковіду, - опитування

Відсоток противників вакцинації в Україні - один з найвищих у світі.

Понад 56% дорослого населення України в найближчій перспективі не планують робити щеплення від коронавірусної хвороби. Вони пояснюють це недостатньою перевіреністю вакцин і страхом перед можливими побічними ефектами.

Про це свідчить опитування "Демократичних ініціатив".

Відсоток противників вакцинації в Україні - один з найвищих у світі.

Основним аргументом "за" вакцинацію є потреба працювати у період посилення карантинних обмежень. Цей варіант набрав більше відповідей, ніж ефективність і безпечність вакцини. Для молодих респондентів одним із найвагоміших аргументів є можливість виїзду за кордон, для старших - рекомендації лікарів.

Запровадження обов'язкової вакцинації в Україні є непопулярним. За обов'язковість щеплень виступають трохи більше від 23% опитаних, проти – майже 52%. Респонденти, які самі хворіли або, ймовірно, хворіли на COVID-19, частіше виступають за обов’язковість вакцинації.

Дослідження проводилося за фінансової підтримки Великобританії в період з 14 по 24 серпня, було опитано дві тисячі людей. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, що в Україні від ковіду поки що вакцинували менше ніж 15% населення. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у серпні казав, що до кінця року в Україні планують вакцинувати щонайменше половину дорослого населення.

Щеплення проти ковіду в Україні роблять з 18 років, але в окремих випадках вакцину дозволено використовувати дітям віком від 12 років.