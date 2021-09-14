"У метро та громадському транспорті COVID-сертифікати не вимагатимуть", - Шмигаль

Вакцинуватися змусять лише водіїв та співробітників метро і громадського транспорту.

Для проїзду у громадському транспорті та метро у громадян не будуть вимагати сертифікат про вакцинацію, навіть у "помаранчевій" та "червоній" зоні карантину.

Про це голова уряду Денис Шмигаль повідомив на річній пресконференції.

"Ми не будемо вимагати у людей у громадському транспорті та метро вимагати COVID-сертифікати. Бо це фізично не можливо перевірити усіх в метро у час "пік"", - пояснив прем‘єр.

Він додав, що вакцинуватися змусять лише водіїв та співробітників метро і громадського транспорту.

Раніше Київський метрополітен попередив про можливі обмеження в роботі через карантин.

Нагадаємо, вчора Кабмін ухвалив нові карантинні норми. Вони наберуть чинності з 20 вересня. В Україні залишається поділ на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зону зараження. Заклади та установи, в яких персонал буде провакцинований двома дозами, працюватимуть навіть у "червоній" зоні.