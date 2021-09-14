У КМДА повідомили, які заходи вживають для уникнення локдауну

Місто робить усе, щоб не допустити переходу закладів освіти на дистанційне навчання.

Київ продовжує нарощувати темпи вакцинації від COVID-19, щоб уникнути посилення карантинних обмежень. Про це повідомила заступниця Віталія Кличка Ганна Старостенко, повідомляє офіційний сайт КМДА.

Так, за минулий тиждень (6-12 вересня) у столиці ввели 130 700 доз вакцини, що майже на 24% більше, ніж за попередній (із 30 серпня до 5 вересня введено 105 662 дози). Це найвищий показник в Україні, зазначила вона.

«Київ був і залишається лідером у вакцинальній кампанії. Попри те, що всі лікарні та інфраструктура медичної системи столиці вже напоготові, ми не хочемо допустити сценарію березня-квітня 2021 року. Крім того, місто розуміє всі ризики жорсткого локдауну і прагне уникнути його повернення у столиці. А зробити це можна за допомогою масової вакцинації містян», – розповіла Ганна Старостенко.

За її словами, значну динаміку минулого тижня показала вакцинація освітян. Місто робить усе, щоб не допустити переходу закладів освіти на дистанційне навчання.

«Ми постійно ведемо роз’яснювальну роботу з працівниками освітньої сфери у цьому контексті. І це дає свої результати», – додала заступниця голови КМДА.

Нагадаємо, що вже 4 райони міста перетнули позначку у 80 відсотків вакцинованих працівників шкіл, ще 4 – майже досягли цієї цифри, а ще два райони нарощують темпи вакцинації та мають усі шанси на необхідний показник наступного тижня.

Станом на сьогодні у столиці здійснено загалом 1 578 554 щеплень. З них: 800591 – перша доза, 777963 – друга доза. 18616 доз було введено за минулу добу.