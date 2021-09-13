Екснардеп Дейдей звільняється з посади помічника голови поліції Києва, - ЗМІ

Помічник начальника Головного управління Нацполіції у місті Києві, колишній народний депутат Євген Дейдей подав електронну декларацію перед звільненням.

Про це повідомляє Слідство.інфо.

Його декларація вже опублікована на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції. На сайті Нацполіції наразі немає інформації про його звільнення.

Євген Дейдей фігурував у недавньому розслідуванні щодо розстрілу балканського наркоторгівця Радое Звіцера, якого намагалися вбити у травні 2020-го року в центрі Києва.

За даними журналістів, Дейдей координував транспортування ймовірних кілерів спершу до Києва, де відбувся замах, а одразу після розстрілу сприяв їх вивезенню в бік кордону. Для цього Дейдей залучив двох своїх товаришів-поліцейських, які безпосередньо перевозили ймовірних кілерів. Тоді Євген Дейдей відмовився відповідати на запитання журналістів.

Зараз групу ймовірних кілерів судять у Києві за розстріл балканського наркоторгівця. Дейдей та двоє його товаришів-поліцейських залишаються у статусі свідків, підозри їм не оголошували.

Журналісти звернулися по коментар до Євгена Дейдея, однак на повідомлення він не відповів.

Про те, що екснардеп від "Народного фронту" Євген Дейдей працює помічником начальника Головного управління Національної поліції міста Києва, стало відомо торік у червні.

У 2017 році Верховна Рада зняла з Дейдея депутатську недоторканність. Тодішній генпрокурор Юрій Луценко оголосив йому підозру у незаконному збагаченні, яке розслідували НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У лютому 2019 року Конституційний суд скасував цю статтю Кримінального кодексу. у листопаді того ж року кримінальну відповідальність за незаконне збагачення відновили.