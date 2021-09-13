Зеленський: Україна не Афганістан, за сім днів її не захопити

"Навіть за вісім років Росія не змогла захопити Україну. А це не армія Талібану".

Президент Володимир Зеленський вважає некоректним порівняння України з Афганістаном, уряд якої здався талібам, щойно втратив підтримку США.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CNN.

"У 2014 році, нехай пробачать нам партнери зі США та ЄС, спочатку ми опинилися там, де опинилися. Відбулася ескалація, Росією були окуповані наші території. З нами поруч нікого не було. Не було ніякої військової техніки, крім того, що було в нас. Інших військ не було, лише громадяни України", - цитує Зеленського пресслужба Офісу президента.

Він додав, що з 2014 року Україні протистоїть одна з найсильніших армій світу, а не озброєні групи талібів.

"Навіть за вісім років Росія не змогла захопити Україну. Це не армія «Талібану». Це одна з наймогутніших армій світу. Ми відстоювали свою державність", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський зауважив, що Україна не має сильної залежності від США.

"Я вважаю, що за чотири, п’ять чи сім днів неможливо таку велику державу за територією, за чисельністю населення просто окупувати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що "Талібан" повернувся до влади в Афганістані 15 серпня. Це сталося через двадцять років після того, як американці скинули попередній режим талібів.

Світова спільнота поки що не визнала легітимності влади талібів.

Афганістан більший за площею, ніж Україна, але має трохи менше населення.