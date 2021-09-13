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Кремль: зустрічі Путіна і Зеленського не буде, якщо Україна наполягатиме на обговоренні Криму

Російський президент готовий говорити тільки про Мінські угоди і двосторонні відносини.

Кремль: зустрічі Путіна і Зеленського не буде, якщо Україна наполягатиме на обговоренні Криму
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін готовий обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським реалізацію Мінських угод і домовленостей останнього саміту "нормандської четвірки", а також двосторонні відносини. А якщо Україна наполягатиме на обговоренні питання Криму, то зустрічі між Путіним і Зеленським не буде.

Про це сказав речник Путіна Дмитро Пєсков. 

"Обговорення Криму не видається можливим. Тому таке формулювання фактично ставить під сумнів взагалі гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі", - цитує Пєскова агентство "РІА Новини".

Він також підкреслив, що "питання внутрішньоукраїнського конфлікту", тобто війни на Донбасі, Путін також не хоче обговорювати. "Росія не є стороною цього конфлікту", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу.

Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час. Речник Путіна потім додав, що "такої теми, як Крим" для обговорення між Україною та Росією не існує.

12 вересня речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісі президента не бачать сенсу у зустрічі з Путіним без обговорення теми Криму.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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