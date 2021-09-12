В Офісі президента не бачать сенсу у зустрічі з Путіним без обговорення теми Криму

"Треба щоб на цій зустрічі стояло питання про окупацію Росією частини території України".

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, але на цій зустрічі має підніматися питання окупації Криму.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив речник українського президента Сергій Никифоров.

"Дійсно, є воля президента України зустрітися особисто з президентом Росії - в будь-який час, в будь-якому місці в рамках нейтральній території. Або на лінії розмежування, або в будь-якому іншому місці на нейтральній території, але не в Росії і не в Україні. Треба щоб на цій зустрічі стояло питання про окупацію Росією частини території України. Тому розмова і контакти щодо цієї зустрічі на якомусь рівні дійсно підтримуються, але треба обов'язково домогтися того, щоб це найголовніше питання було винесено на порядок денний, чого РФ, звичайно, не хоче", - сказав Никифоров.

Речник українського президента зазначив, що проти такої зустрічі виступає саме РФ, яка, за його словами, не має наміру виносити на порядок цієї зустрічі питання Криму.

"А навіщо тоді зустрічатися? Зустрічатися, щоб обговорити що? Яка тема зараз у відносинах Росії і України важливіше окупації Росією окремих територій України?" - зауважив Никифоров.

Нагадаємо, весною Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це було найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму. В РНБО заявили, що мониторять ситуацію і готовляться до будь-якого розвитку подіій. Докладніше про це читайте в інтерв'ю секретаря РНБО для LB.ua - Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна».

20 квітні президент Зеленський записав відеозвернення, у якому запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. У російському сенаті заявили, що "пропозиція про зустріч не має ніякого сенсу. Це - заява хорошого актора".

Путін заявив, що якщо Зеленський хоче поговорити про російсько-українські відносини, то "може приїхати у Москву в будь-який час", а до цього - має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР". Зеленський назвав цю умову неприпустимою. За його словами, він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.

26 квітня Зеленський доручив главі свого офісу Андрію Єрмаку організувати зустріч з Путіним.

У Кремлі тоді зазначили, що зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського в цьому році навряд чи можлива.