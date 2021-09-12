Джелялову можуть знову посилити обвинувачення, йому загрожує 20 років за гратами

Першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову посилили обвинувачення, тому що в справі могли з'явитися нові сфабриковані "докази".

Про це адвокат Микола Полозов повідомив у коментарі телеканалу "Дом".

Водночас окупанти можуть і далі посилити обвинувачення, а Джелялову і братам Ахтемовим загрожує до 20 років в'язниці.

"Зараз звинувачення – від 10 до 15 років. Але важливо розуміти, що у ст. 281 КК РФ є ще друга частина, яка вводить додаткову кваліфікацію – "організована злочинна група". І слідству нічого не заважає ще більше посилити звинувачення Наріману і братам Ахтемовим", – зазначив адвокат.

Джелялов зі свого боку написав листа зі слідчого ізолятора. Він заявив, що його головна зброя – слово, і він має намір продовжувати свою боротьбу в ув'язненні.

“Я був готовий до такого розвитку подій і, за прикладом старших братів, не маю наміру відступати від власних переконань. Буду продовжувати боротьбу доступними мені тут, в ув'язненні, способами. Під час обшуку в моєму будинку співробітник, який його проводив, між іншим, сказав: “Ваша зброя – слово. А це набагато небезпечніше". Тож моя “зброя” зі мною”, – зазначив він.

За його словами, його арешт відразу після повернення з Кримської платформи доводить мстивий характер російської влади.

“Вона, як і раніше, демонструє готовність виганяти, ізолювати людей, які продовжують відкриту боротьбу за демократичні цінності та свободи, заради інтересів свого народу та держави”, – пише Перший заступник голови Меджлісу.

Фото: Facebook/Кримська солідарність

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня окупаційна влада Криму провела обшуки і затримала першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеїнова.

6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джелялова на два місяці.

ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне. Підтверджень такого підриву досі оприлюднено не було.

7 вересня ФСБ опублікувала відео з зізнаннями братів. У розмові з адвокатом Айдером Азаматовим Азіз Ахтемов розповів, що спецслужби застосовували до них фізичний і моральний тиск, били і погрожували розстрілом.