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Таліби дозволили жінкам вищу освіту, але заявили про обмеження

В університетах запровадять окремі класи для дівчат та хлопців.

Таліби дозволили жінкам вищу освіту, але заявили про обмеження
Фото: ЕРА/UPG

Жінки в Афганістані можуть продовжити навчання в університетах, зокрема в аспірантурі, але класи розділятимуть за ознакою статі та обов'язковим буде ісламський одяг.

Про це пише apnews.com.

Представник екстремістського руху “Талібан”, який захопив владу у країні, Абдул Бакві Хаккані розповів про нові правила на прес-конференції через кілька днів після того, як таліби сформували повністю чоловічий уряд.

Хаккані сказав, що хіджаби будуть обов'язковими, але не уточнив чи жінок зобов’яжуть носити хустки на голові та покриття для обличь.

За його словами, також буде впроваджена гендерна сегрегація: “Ми не дозволимо хлопчикам і дівчаткам навчатися разом. Ми не дозволимо спільної освіти”.

Хаккані додав, що перелік навчальних предметів також переглянуть.

Зазначимо, коли таліби вперше перебували при владі наприкінці 1990-х років, дівчатам та жінкам було відмовлено у праві на освіту, їх виключили з суспільного життя.

До повернення талібів жінки та чоловіки спільно вчилися в університетах. Студенткам не потрібно було дотримуватися дрес-коду, але переважна більшість носила хустки на голові відповідно до традицій.

У початкових і середніх школах хлопчики та дівчатка вчилися окремо ще до приходу до влади талібів. У середній школі дівчаткам доводилося носити туніки до колін і білі хустки, а джинси, макіяж і прикраси забороняли.

Нагадаємо, раніше таліби заявили про зміни у їхньому ставленні до жінок. Однак жінкам заборонили займатися спортом, а останніми днями “Талібан” застосовував насильство проти жінок-протестувальників, які вимагали рівних прав.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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