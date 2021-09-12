Іран допустить МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти

Іран дозволить Міжнародній агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) обслуговувати камери спостереження на іранських ядерних об’єктах.

Про це повідомляє Reuters.

Про це йдетьсяу спільній заяві за підсумками переговорів між керівником Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі та очільником Організації з атомної енергії Ірану (AEOI) Мохаммадом Есламі.

Переговори мали на меті послабити протистояння між Тегераном та Заходом, оскільки це загрожує ескалацією та перешкоджає переговорам щодо поновлення ядерної угоди з Іраном.

"Інспекторам МАГАТЕ дозволено обслуговувати ідентифіковане обладнання та змінювати його носії, які будуть зберігатися під спільними печатками МАГАТЕ та AEOI в Ісламській Республіці Іран", - йдеться у спільній заяві за підсумками переговорів.

Минулого місяця МАГАТЕ повідомило, що Іран прискорив процес збагачення урану на рівні, близькому до збройового - на рівні 60%.

У квітні МАГАТЕ втратило доступ до даних та знімків ядерних об'єктів Ірану через закінчення відповідної угоди.

Угоду щодо ядерної програми Ірану було укладено у Відні 2015 року. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також ЄС. У травні 2018 року Штати з ініціативи тодішнього президента Дональда Трампа вийшли з угоди й відновили санкції проти Ірану. Своєю чергою Іран офіційно припинив виконання частини зобов'язань за умовами СВПД та повідомив про це всі сторони угоди.

Нова адміністрація Джо Байдена висловила намір повернутися до виконання СВПД, що потребує напружених дипломатичних зусиль від усіх учасників угоди.