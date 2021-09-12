Туреччина не визнає російської анексії Криму, - міністр

Туреччина не визнає та не планує визнавати російську анексію Криму та продовжуватиме відстоювати права кримськотатарського народу.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає турецьке видання Haberler.

"Ми ніколи не визнавали анексію Криму. І не визнаємо. Ми відстоюватимемо права кримських татар й надалі", - сказав Чавушоглу.

Він зазначив, що Туреччина є однією з провідних країн у питанні Криму, про що свідчить її участь у Кримській платформі.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня окупаційна влада Криму провела обшуки і затримала першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеїнова.

6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джелялова на два місяці.

ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне. Підтверджень такого підриву досі оприлюднено не було.

7 вересня ФСБ опублікувала відео з зізнаннями братів. У розмові з адвокатом Айдером Азаматовим Азіз Ахтемов розповів, що спецслужби застосовували до них фізичний і моральний тиск, били і погрожували розстрілом.