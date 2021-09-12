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У Чехії затримали громадянина Росії, причетного до окупації Криму

Затримання було проведене за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.

Олександра Франчетті (ліворуч)
Фото: Миротворець
Олександра Франчетті (ліворуч)

Чеські правоохоронці затримали в аеропорту Праги громадянина РФ Олександра Франчетті, який сприяв Росії у окупації Криму.

Як повідомляє "Радіо Свобода", про це російським ЗМІ заявили у посольстві РФ в Чехії.

"Поліція Чехії підтвердила нам факт затримання в празькому аеропорту громадянина Росії Олександра Франчетті. На даний час до місця затримання прямує представник консульського відділу посольства Росії для надання необхідної консульської допомоги. Російські дипломати перебувають у контакті з представниками чеської влади і родичами затриманого", – сказав речник дипломатичного представництва Микола Брякін.

Затримання провели за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.

Чеська поліція офіційно не повідомляє про затримання Франчетті. Українські правоохоронні органи наразі не відреагували на цю подію.

За інформацією сайту "Миротворець", Олександра Франчетті, відомий також під псевдо Александр Крамаренко, навесні 2014 року прибув до Севастополя.Там він увійшов до складу формування "Оборона Севастополя". 

Незабаром організував підрозділ "Північний вітер", який займався терором проукраїнського населення міста. Брав участь в захопленні Кримського півострова, нагороджений медаллю "За повернення Криму".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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